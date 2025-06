Automazione basata sull'AI implementata correttamente

La crescita dinamica di Infrastructure as Code (IaC) ha stimolato un crescente interesse per l'automazione delle infrastrutture.

IaC utilizza un linguaggio di codifica descrittivo di alto livello per il provisioning dell'infrastruttura, che consente agli sviluppatori di accedere a un'infrastruttura documentata con versioni completamente controllate eseguendo uno script. Si tratta di un miglioramento esponenziale rispetto al modo manuale di fare le cose, che comportava la gestione di più elementi dell'infrastruttura, come sistemi operativi, server e connessioni al database. Con la giusta soluzione IaC, gli sviluppatori possono distribuire le applicazioni o il codice su qualsiasi hyperscaler, ma devono assicurarsi che siano in atto misure di sicurezza adeguate.

Una soluzione efficace per la gestione dei segreti protegge le credenziali utilizzate da app e server. Può rilevare e prevenire l'accesso non autorizzato e l'uso improprio di dati e sistemi sensibili, consentendo agli sviluppatori di lavorare in sicurezza in diversi ambienti. La combinazione di IaC e gestione dei segreti, implementata in un ambiente hybrid cloud, pone le basi per un'innovazione e una produttività ancora maggiori.

IBM ha investito in diverse funzionalità di automazione per far fronte all'automazione dell'infrastruttura e alla gestione dei segreti, in particolare HashiCorp. Terraform e Vault di HashiCorp sono le soluzioni migliori per la gestione delle infrastrutture e dei segreti negli ambienti hybrid cloud.