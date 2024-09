La visualizzazione dei dati può essere utilizzata per vari scopi, e non solo dai data scientist. I team di gestione possono utilizzare questi strumenti per delineare nel dettaglio strutture organizzative e gerarchie. Gli esercizi di visualizzazione dei dati vengono utilizzati comunemente anche per stimolare la generazione di idee tra i team, per trasmettere idee, tattiche o processi e per catturare concetti chiave, tendenze e relazioni nascoste all'interno di dati non strutturati.