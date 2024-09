Con il diffondersi degli attacchi informatici, la conformità alla cybersecurity sta diventando sempre più importante non solo per proteggere i diritti degli interessati e i loro dati personali, ma anche per dimostrare a clienti e autorità di supervisione il tuo impegno verso la privacy dei dati dei clienti. Tuttavia, garantire la conformità spesso richiede che i team di cybersecurity e i responsabili del trattamento lavorino in sinergia su complessi set di standard, requisiti di conformità e normative di trattamento dei dati che possono cambiare da settore a settore e da paese a paese. L'automazione aiuta a monitorare la rendicontazione di conformità, a gestire i diritti degli interessati e a proteggere i dati personali per allineare la cybersecurity con requisiti di conformità come il GDPR europeo e altri framework simili.



IBM riconosce l'importanza critica che la conformità e le certificazioni aggiornate rivestono per i clienti che fanno affidamento sui nostri prodotti. Le soluzioni di conformità di IBM Security QRadar SIEM riducono l'impatto delle violazioni dei dati e aiutano a gestire i requisiti di conformità più complessi, come il GDPR degli stati membri dell'UE, eseguendo i dati di log del SIEM nelle estensioni per la conformità predisposte per gli standard normativi più diffusi. E tutto questo gratuitamente. Inoltre, le nostre soluzioni generano automaticamente i report di conformità secondo le linee guida degli standard che la tua azienda deve rispettare.

Combina IBM Security QRadar SIEM e IBM QRadar Log Insights per monitorare e gestire i casi di mancata conformità nella tua organizzazione. Con l'analytics avanzato dei log e le funzionalità di trattamento dei dati, QRadar Log Insights migliora la tua preparazione per gli audit e le normative come i requisiti di conformità di GDPR, HIPAA e altri.