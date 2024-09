Nel mondo iperconnesso di oggi, i criminali informatici agiscono con agilità e rapidità crescenti. Quindi, anche i team addetti alla sicurezza devono agire allo stesso modo. IBM Security QRadar SIEM aiuta i gruppi ad affrontare la sfida e a fornire risposte rapide con la rilevazione automatizzata delle minacce quasi in tempo reale.

QRadar SIEM può analizzare milioni di eventi quasi in tempo reale sfruttando migliaia di casi d'uso pronti per l'utilizzo, analisi dei comportamenti dell'utente, analisi del comportamento della rete, dati di vulnerabilità dell'applicazione e X-Force® Threat Intelligence per fornire avvisi ad alta fedeltà.