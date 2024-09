Gli istituti d'istruzione superiore sono uno dei bersagli più ricchi e più maturi per i criminali informatici, poiché danno accesso a proprietà intellettuale, ricerca e informazioni personali di studenti e docenti. In generale, i malintenzionati hanno gioco facile perché le misure e le tecnologie di sicurezza informatica sono spesso implementate in modo frammentario, senza un occhio di riguardo per la prevenzione e la risposta sistematica in più dipartimenti universitari o di college.

"Ci sono così tanti dipartimenti diversi che fanno cose diverse, che il panorama diventa complicato da proteggere", dichiara Andrew Frank, responsabile dei servizi di sicurezza informatica del Mohawk College di Hamilton, in Ontario. "In genere, se non si dispone di un programma di sicurezza ben pensato, dovrà pensare a tutto il personale tecnico. Che si precipiterà a comprare un anti-malware, o magari a installare qualche firewall di nuova generazione nuovo di zecca. Ma, anche se questi mezzi sono molto importanti, sono solo una parte della lotta contro gli attacchi informatici in un college come Mohawk".



Non sorprende che Mohawk adotti un approccio globale alla sicurezza informatica. Il college si concentra sulla ricerca applicata, con diversi curriculum di studio che consentono agli studenti di acquisire esperienza nel mondo reale con le aziende di Hamilton e dell'area metropolitana di Toronto in generale. Ed è anche noto per l'innovazione delle sue operazioni, con edifici e sistemi di riscaldamento e raffreddamento ecologici certificati LEED.



Per di più, Mohawk annovera la cybersecurity tra le sue materie di insegnamento e dispone di un ampio dipartimento IT centrale che supervisiona la sicurezza informatica dell'istituto. Diversi anni fa è emersa la necessità di utilizzare strumenti all'avanguardia per proteggere e difendere l'università da eventuali malintenzionati.



Frank ricorda come si è evoluto l'ambiente di sicurezza informatica del college. "Il nostro consiglio di amministrazione ha iniziato a porsi delle domande in merito, chiedendosi come potevamo costruire un programma di protezione delle nostre risorse critiche", spiega. Il team IT centrale ha iniziato a esaminare diversi framework di settore per la sicurezza, tra cui gli standard ISO 27001 e ISO 27002 per la gestione della sicurezza delle informazioni. Ha quindi utilizzato il National Institute of Standards and Technology Cybersecurity Framework (NIST CSF) per condurre un'analisi delle lacune e assegnarsi un punteggio in base a cinque pilastri: identificare, proteggere, rilevare, rispondere e recuperare.



L'istituto sapeva di aver ottenuto buoni punteggi nell'identificare le risorse da proteggere e nella loro protezione in generale. Tuttavia, non ha ottenuto lo stesso punteggio nel rilevamento, per cui, se i controlli avessero fallito, non avrebbe potuto identificare rapidamente la violazione né passare alla risposta e al recupero dalla violazione. "Si possono fare tutti gli investimenti possibili nei meccanismi di protezione, ma non esiste una bacchetta magica", afferma Frank. "In fin dei conti, c'è sempre un alto rischio di compromissione e il panorama è pur sempre complesso".



Mohawk ha deciso di concentrarsi e investire nella rilevazione. "Volevamo essere sicuri che, se qualcuno avesse superato la nostra protezione, avremmo potuto individuarlo ed eliminarlo rapidamente dalla nostra rete", spiega Frank. Nel contesto dell'istruzione superiore possono volerci anche mesi prima che qualcuno si renda conto che il sistema è stato infiltrato da criminali informatici. "Non volevamo che accadesse, se i nostri sistemi fossero stati violati".



"Per noi era importante una rilevazione rapida, ma anche il modo di reagire dopo la violazione", osserva Frank. "Volevamo essere in grado di ... poter ripetere la violazione per identificare esattamente cosa era successo e quali sistemi erano stati toccati, per ricostruire i sistemi dopo l'incidente e per mettere nuovamente in sicurezza la rete".



Mohawk si è così messa alla ricerca di una piattaforma di rilevazione leader del settore. All'epoca, l'azienda stava già collaborando con IBM per ampliare il proprio curriculum di sicurezza informatica, includendo strumenti SIEM come la soluzione QRadar. Pensando a questa sinergia, Frank e i suoi colleghi hanno iniziato a esplorare le soluzioni SIEM per il college.



Frank sottolinea i criteri dell'istituto: "Volevamo uno strumento facile da usare, che non richiedesse una lunga formazione affinché gli utenti potessero imparare a cercare tra i dati, sia per vedere i registri eventi che per analizzare il traffico di rete". L'università aveva bisogno di uno strumento che non solo archiviasse le informazioni per le ricerche, ma anche che identificasse e desse priorità agli incidenti e offrisse la possibilità di applicare l'intelligenza artificiale per indagare più rapidamente sulle violazioni.



QRadar è presto diventata una delle soluzioni favorite da Mohawk. Lo strumento si distingueva dagli altri presi in considerazione perché Gartner lo aveva nominato leader SIEM nel suo rapporto Magic Quadrant for SIEM, aveva una buona reputazione tra i fornitori di cloud pubblico ed era stato raccomandato caldamente da altri istituti di istruzione superiore.