In un ambiente IT tipico, in cui sono presenti centinaia di fonti di dati, cercare le anomalie può essere complesso. Se non si sa cosa cercare, possono volerci giorni interi. QRadar SIEM semplifica la ricerca degli IOC normalizzando le attività dalle fonti dei log e il traffico di rete. Cercare le attività normalizzate migliora i risultati e riduce il tempo di ricerca. A differenza di altre soluzioni, che effettuano il warehousing e indicizzano le attività, i DSM di QRadar sono costruiti intorno alla comprensione dei dati di log di origine che vengono inseriti. Gli eventi vengono analizzati e normalizzati in una struttura comune per semplificare le query, come "errore di login" rispetto a "non è stato possibile effettuare l'accesso". Strumenti di ricerca semplici come Visual Query Build e AQL aiutano gli analisti della sicurezza ad accelerare il rilevamento delle minacce.