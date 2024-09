Marco Polo Network (link esterno a ibm.com) è una delle reti digitali in più rapida crescita al mondo per le transazioni e i pagamenti della supply chain. Fondata nel 2017 e con sede in Irlanda, Marco Polo Network utilizza le più recenti tecnologie per fornire le soluzioni di digitalizzazione e automazione della supply chain più lungimiranti per le aziende e i loro fornitori di servizi finanziari.