Secondo il report IBM X-Force Threat Intelligence Index 2020, nel 2019 sono stati violati oltre 8,5 miliardi di record, più del triplo rispetto al 2018 su base annua. A peggiorare le cose, c'è una carenza cronica di professionisti della sicurezza IT qualificati per combattere queste minacce, e molte organizzazioni faticano ad assumere e trattenere i talenti.

La combinazione delle inevitabili minacce informatiche e della mancanza di lavoratori qualificati ha cambiato il rapporto tra le organizzazioni che necessitano di servizi di sicurezza e quelle che li forniscono. Con i team interni di sicurezza IT in affanno, le piccole e medie imprese (PMI) si rivolgono ai fornitori di servizi gestiti per ottenere soluzioni di sicurezza intelligenti che aiutino a proteggere le loro risorse digitali. In effetti, la responsabilità di gestire, rilevare e mitigare le minacce sta diventando uno sforzo collaborativo.

Pertanto, quando la Excellium Services SA con sede in Lussemburgo ha lanciato la sua soluzione proprietaria per la gestione della cybersecurity, EyeGuard Cyber SOC, nel 2013, ha soddisfatto la necessità urgente di servizi di sicurezza convenienti e scalabili. Basata sulla tecnologia SIEM (Security Information and Event Management) di nuova generazione di IBM QRadar® , la piattaforma EyeGuard consente alle organizzazioni di monitorare in tempo reale i propri asset critici in modo da rilevare e rispondere alle attività dannose in modo rapido e proattivo.

Abbonandosi a EyeGuard Cyber SOC Services, i clienti Excellium possono ampliare le funzionalità dei loro team interni per la sicurezza. Le SMB acquisiscono l'esperienza dei professionisti EyeGuard che offrono servizi come il monitoraggio avanzato e proattivo degli asset 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla base di Service Level Agreement (SLA) definiti. Individuano anche le vulnerabilità esterne e aiutano i clienti a sviluppare politiche e procedure di sicurezza.

"Le violazioni dei dati si verificano regolarmente e la mancanza di risorse è un vero problema," spiega Christophe Bianco, Co-Founder & Managing Partner presso Excellium. “Quindi la tendenza nel campo della cybersecurity è che i clienti cercano partner, più che semplici rivenditori di tecnologia. I clienti dicono: "Ho bisogno di te per integrare la mia attività, per essere un'estensione del mio team di sicurezza operativa IT nel contesto di un'esigenza di resilienza."