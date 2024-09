OTTO (GmbH & Co. KG)

Fortunatamente, per ottenere la flessibilità e la scalabilità di cui OTTO aveva bisogno era necessario effettuare solo un'altra transazione: la migrazione della soluzione QRadar on-premise sulla piattaforma IBM Security QRadar on Cloud. Con l'offerta SaaS (software-as-a-service), OTTO è stata in grado di sfruttare i vantaggi in termini di sicurezza che stava già riscontrando, alleggerendo al tempo stesso i requisiti operativi quotidiani per la gestione della piattaforma. Con l'assistenza di IBM Security Expert Labs, OTTO ha completato la transizione in tre mesi.

"Non vogliamo dover gestire l'ambiente QRadar. Vogliamo usarlo solo dal punto di vista dell'analista di sicurezza per svolgere analisi standard e forensi", afferma Robert Johns, Senior Expert Information Security di OTTO. "La funzionalità SaaS è stata molto utile in questo senso e la salute del sistema ne ha giovato perché l'ambiente è più stabile".

Il team di IBM Security Services ha inoltre dimostrato il proprio valore in un momento critico della migrazione. Il team di sicurezza di OTTO ha dovuto far fronte a una carenza di personale inserendo due nuovi membri. IBM Security Services ha collaborato con OTTO per far sì che l'implementazione procedesse senza intoppi mentre veniva completato il processo di inserimento.