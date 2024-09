Il ransomware, come la maggior parte del malware, attraversa diverse fasi. QRadar SIEM è in grado di individuare ransomware noti e sconosciuti in tutte queste fasi. La diagnosi precoce può aiutare a prevenire i danni causati nelle fasi successive. QRadar fornisce estensioni di contenuto che includono centinaia di casi d'uso per generare avvisi in tutte queste fasi. Le estensioni dei contenuti vengono fornite tramite App Exchange e consentono di ottenere i casi d'uso più recenti. Le raccolte di IBM Security X-Force Threat Intelligence sono utilizzate come riferimenti nei casi d'uso per aiutare a trovare i più recenti indicatori di compromissione (IOC) noti, come indirizzi IP, hash di file malware, URL e altro ancora.

La maggior parte dei malware e dei ransomware "noti" può essere individuata nelle fasi iniziali. Per rilevare i ransomware sconosciuti, QRadar SIEM offre casi d'uso incentrati sulla rilevazione dei comportamenti dei ransomware. La visibilità su endpoint, server applicativi (on premises e cloud) e dispositivi di rete (firewall) consente a QRadar SIEM Use Case Manager di rilevare i modelli di comportamento del ransomware che si estendono all'infrastruttura IT e OT. Lo Use Case Manager può aiutarti a capire se hai casi d'uso o regole interessate da queste fasi tramite la matrice MITRE ATT&CK.