Quando il Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York (NYDFS) ha annunciato il 23 New York Code Rules and Regulations 500 (23 NYCRR 500), una normativa sulla cybersecurity per tutte le istituzioni finanziarie che operano a New York, ha dato alle organizzazioni coperte una serie scaglionata di scadenze di attuazione da rispettare.

Rispondere ai requisiti della normativa rientra nei piani di questa società di assicurazioni contro danni e infortuni che opera a New York e in diversi altri Stati. L'azienda aveva stabilito che la gestione della sicurezza è una funzione strategica per l'azienda—ma ora aveva una scadenza precisa e un breve periodo di tempo per rispettare la conformità.

Una componente critica dell'impegno per la conformità è stata l'introduzione e la piena operatività di un sistema di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM) a livello dell'intera organizzazione prima della scadenza di settembre 2018 per l'implementazione del 23 NYCRR 500. L’azienda disponeva di strumenti SIEM distribuiti in diverse parti della sua infrastruttura, ma ciò lasciava scoperti dispositivi ed entità. Inoltre, nonostante queste lacune, gli strumenti generavano un numero di eventi superiore a quello che il personale poteva gestire in modo efficace. La leadership aziendale non riusciva ad ottenere la visione dettagliata dell'intera azienda di cui aveva bisogno.