Atea Sverige AB

Atea ha scelto la soluzione SIEM QRadar come base per la sua piattaforma SOC as a service grazie ai suoi strumenti di livello superiore per il rilevamento degli incidenti e la risposta alle minacce avanzate e sconosciute. Utilizzando le funzionalità out-of-the-box della soluzione SIEM di QRadar per l'integrazione e l'automazione, Atea è in grado di implementare e mettere a punto rapidamente un SOC per un cliente on-premise o nel data center certificato dell'azienda. Con uno staff di 30 esperti di sicurezza altamente qualificati, i clienti Atea beneficiano di un monitoraggio 24 ore su 24 dei loro ambienti e di una guida per migliorare continuamente i loro livelli di sicurezza.

"La maggior parte dei nostri clienti non ha mai avuto la capacità di rilevare adeguatamente gli incidenti", afferma Gustav Rydmark, ingegnere dei servizi di sicurezza gestiti di Atea. "Uno dei motivi principali per cui abbiamo scelto QRadar è che è possibile portare rapidamente un cliente da una sicurezza operativa inesistente a un livello di sicurezza elevato utilizzando la stessa piattaforma."

La soluzione Atea offre competenze integrate di analisi del traffico di rete in QRadar per aiutare i clienti ad analizzare i dati di rete in tempo reale per rilevare e rispondere rapidamente ad attacchi malware, minacce interne e campagne di phishing. La soluzione IBM QRadar User Behavior Analytics (UBA) offre ai clienti una maggiore visibilità sui loro ambienti IT. Lo strumento UBA utilizza l'apprendimento automatico per analizzare il comportamento degli utenti, tenere traccia di attività sospette e rilevare potenziali incidenti, ad esempio minacce interne come l'accesso alla rete da una postazione non utilizzata in precedenza o l'esecuzione di funzioni lavorative al di fuori del proprio ruolo.

Atea prevede l'integrazione di tecnologie di AI quali il machine learning e l'elaborazione cognitiva e naturale del linguaggio per consentire agli analisti di rispondere alle minacce con maggiore sicurezza, coerenza e velocità. La soluzione IBM QRadar Advisor with Watson utilizza l'automazione per le attività SOC di routine e fornisce agli analisti un feedback utile per contribuire a ridurre i tempi di indagine sugli incidenti da giorni e settimane a minuti o ore.