Conformità IBM Cloud®:   Protected B

Protected B è uno dei sei livelli di sicurezza stabiliti dal governo del Canada (GC) per la protezione di informazioni e asset sensibili che, se compromessi, potrebbero causare gravi danni a un individuo, un'organizzazione o un governo.
Nel 2017 il Treasury Board of Canada Secretariat (TBS), che stabilisce la strategia, la politica e la governance aziendale del governo canadese per i cloud service, ha pubblicato la Direction on the Secure Use of Commercial Cloud Services: Security Policy Implementation Notice (SPIN), che consente di ospitare i dati di livello Protected B nel cloud pubblico e di utilizzare audit di terze parti per la garanzia del controllo, come ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 e SOC 2 Tipo II.
Il Canadian Centre for Cyber Security (CCCS) valuta i provider di cloud service (CSP) per i controlli di sicurezza di livello Protected B per l'elaborazione delle informazioni. I servizi valutati sono disponibili per l'uso da parte delle agenzie governative attraverso un marketplace di cloud service approvato dal governo canadese, dove sono presenti i CSP che hanno sottoscritto un accordo quadro con il governo stesso riguardo al livello di sicurezza Protected B.
Report e altra documentazione
Catalogo degli accordi quadro sul cloud del governo canadese (inglese) (francese)
IBM Cloud è un provider di cloud approvato dal governo canadese per l'hosting di informazioni e asset di livello Protected B. IBM mantiene Protected B/Medium Integrity/Medium Availability (PBMM) nella regione multizona (MZR) di Toronto e nell'IBM Cloud Data Center di Montreal. I servizi sono esaminati annualmente dagli assessor del Canadian Centre for Cyber Security (CCCS).
Hai domande su un programma di conformità? Hai bisogno di un report di conformità protetto? Ti possiamo aiutare.