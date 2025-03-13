Conformità di IBM Cloud: Cloud Computing Compliance Controls Catalog (C5), Germania

Che cos'è il C5?

Il Cloud Computing Compliance Controls Catalog (C5) è stato creato dall'Ufficio federale tedesco per la sicurezza delle informazioni (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik o BSI) con l'obiettivo di fornire un quadro di riferimento per la valutazione della sicurezza informatica di un provider di servizi cloud, e per garantire che siano implementati i dovuti controlli in caso di attacco informatico. 

Il C5 descrive i requisiti che i provider di servizi cloud devono soddisfare per fornire un livello di sicurezza minimo. Questo standard combina gli standard di sicurezza esistenti come ISO 27001, SOC 2 e i cataloghi IT-Grundschutz di BSI con ulteriori requisiti specifici C5 per una maggiore trasparenza nell'elaborazione dei dati.

La conformità C5 è necessaria per i servizi cloud utilizzati dal governo tedesco e dalle organizzazioni che lavorano con il settore pubblico tedesco. Le valutazioni C5 sono eseguite in conformità con lo standard internazionale per gli incarichi di assicurazione (ISAE) 3000 (Revised), gli incarichi di assicurazione diversi dagli audit e le revisioni delle informazioni finanziarie storiche.

Report e altra documentazione

I report C5 per i servizi elencati nella sezione «servizio compresi» sono protetti e disponibili su richiesta. Per richiedere l'infrastruttura IBM Cloud, IBM Cloud VPC e/o IBM Cloud PaaS/Cloudant C5:
Posizione IBM

I clienti effettivi e potenziali di IBM possono utilizzare i report C5:2020 come verifica di conformità per la sicurezza del cloud, e nell'ambito delle loro valutazioni circa l'impiego di IBM Cloud.

I report C5 rivestono un particolare interesse per i clienti di IBM, data la presenza di uffici nell'Unione Europea (UE), o per altri clienti internazionali alla ricerca di un framework di controllo completo per il cloud computing.

È possibile fornire report C5 per i servizi di IBM che hanno implementato una struttura di controlli conforme al framework C5, e che siano stati valutati da un organismo di revisione indipendente che abbia dimostrato la conformità ai criteri C5.

I servizi elencati di seguito sono corredati da un report C5 disponibile, che rappresenta l'intervallo di tempo nel quale i controlli sono stati valutati.

Le descrizioni dei servizi (SD) di IBM indicano se una determinata offerta mantiene lo stato di conformità C5. I servizi sottostanti emettono dei report C5 almeno una volta all'anno.

Servizi

  1. Configurazione dell'app IBM Cloud
  2. IBM Cloud App ID
  3. IBM Cloud Backup for VPC
  4. IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC
  5. IBM Cloud Block Storage for Virtual Private Cloud
  6. IBM Cloud Block Storage Snapshots for VPC
  7. IBM Cloud Code Engine
  8. IBM Cloud Container Registry
  9. IBM Cloud Continuous Delivery
  10. IBM Cloud Databases for DataStax
  11. IBM Cloud Databases for Elasticsearch
  12. IBM Cloud Databases for EnterpriseDB
  13. IBM Cloud Databases for etcd
  14. IBM Cloud Databases for MongoDB
  15. IBM Cloud Databases for MySQL
  16. IBM Cloud Databases for PostgreSQL
  17. IBM Cloud Databases for Redis
  18. IBM Cloud Direct Link Connect (2.0)
  19. IBM Cloud Direct Link Dedicated (2.0)
  20. IBM Cloud DNS Services
  21. IBM Cloud Event Notifications
  22. IBM Cloud Flow Logs for VPC
  23. IBM Cloud for VMware Solutions (Dedicated)
  24. IBM Cloud for VMware Solutions Shared
  25. IBM Cloud Internet Services Enterprise Next (tramite Cloudflare)
  26. IBM Cloud Internet Services Enterprise (tramite Cloudflare)
  27. IBM Cloud Internet Services Enterprise Usage (tramite Cloudflare)
  28. IBM Cloud Internet Services Standard (tramite Cloudflare)
  29. IBM Cloud Kubernetes Service and Red Hat OpenShift on IBM Cloud
  30. IBM Cloud Messages for RabbitMQ
  31. IBM Cloud Object Storage
  32. IBM Cloud Platform - Core Services: IBM Cloud Account Management and Billing, IBM Cloud Catalog, IBM Cloud Console, IBM Cloud Global Search and Tagging, IBM Cloud Identity and Access Management, e IBM Cloud Shell
  33. IBM Cloud Satellite
  34. IBM Cloud Schematics
  35. IBM Cloud Secrets Manager
  36. IBM Cloud Security and Compliance Center
  37. IBM cloud transit gateway 
  38. IBM Cloud Virtual Private Cloud
  39. IBM Cloud Virtual Private Cloud Load Balancer for VPC: bilanciatore del carico delle applicazioni e bilanciatore del carico di rete
  40. IBM Cloud Virtual Private Cloud - VPN for VPC: Site-to-Site Gateway e Client-to-Site Server
  41. IBM Cloud Virtual Private Endpoint for VPC
  42. IBM Cloud Virtual Server for VPC
  43. IBM Cloud Virtual Server for VPC - Scalabilità automatica per VPC
  44. IBM Cloud Virtual Server for VPC - Host dedicato per VPC
  45. IBM Cloudant for IBM Cloud
  46. IBM Event Streams per IBM Cloud (Standard)
  47. IBM Event Streams for IBM Cloud (Enterprise)
  48. IBM Key Protect for IBM Cloud
Prossimi passi

Hai domande su un programma di conformità? Hai bisogno di un report di conformità protetto? Ti aiutiamo noi.

