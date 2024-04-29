I servizi elencati di seguito sono certificati ISO-27001, a dimostrazione degli impegni fondamentali di IBM in materia di sicurezza stabiliti nei principi di sicurezza dati e riservatezza di IBM. I servizi sotto indicati rilasciano i certificati ISO almeno una volta all'anno. Le descrizioni dei servizi IBM (SD) indicano se una determinata offerta mantiene la certificazione ISO 27001.

Anche i servizi PaaS e SaaS di IBM hanno implementato un PIMS secondo la norma ISO/IEC 27701:2019. Sia ISMS che PIMS sono elencati nel certificato ISO 27001 per i servizi PaaS e SaaS. Per ulteriori informazioni su PIMS e ISO 27701, consulta la pagina ISO 27701 .

I certificati IBM ISO 27001 sono pubblicati e generalmente disponibili. Le Dichiarazioni di Applicabilità ISO 27001 (SOA), un tipo di report di conformità protetto, sono disponibili su richiesta.