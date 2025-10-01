Apa itu pemeliharaan calon pelanggan?

Pemelihara calon pelanggan dicapai setelah memperoleh calon pelanggan. Setelah mendapatkan calon pelanggan baru, tim penjualan dan pemasaran harus melibatkan, mengedukasi, dan memandu mereka untuk menjadi pelanggan loyal dan berbayar. Manajemen calon pelanggan dan alat otomatisasi pemasaran menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mempersonalisasi interaksi pelanggan dan menawarkan konten berharga dengan tujuan membangun kepercayaan dan loyalitas merek yang kuat.

Integrasi pusat komando AI dalam operasi penjualan sudah membuahkan hasil. Eksekutif penjualan memperkirakan tingkat pertumbuhan volume 25% lebih tinggi dengan menggunakan AI untuk perolehan calon pelanggan dan penilaian calon pelanggan, menurut sebuah laporan dari IBM Institute for Business Value. Para pemimpin C-suite mengakui peran transformatif AI, dengan lebih dari setengah eksekutif melaporkan hasil kinerja positif berkat alur kerja yang didukung AI.

Melalui pemeliharaan calon pelanggan yang efektif, tim pemasaran dan tim penjualan bisnis dapat bekerja sama untuk menjaga merek tetap menjadi yang utama dan menawarkan perjalanan pelanggan terpadu yang sesuai dengan audiens target.