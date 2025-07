Apa itu saluran penjualan?

Saluran penjualan saat ini sedang mengalami perubahan besar ketika bisnis mulai menerapkan teknologi AI generatif. Platform seperti IBM® memfasilitasi transformasi ini dengan mengintegrasikan kemampuan AI melalui watsonx Orchestrate dan IBM® iX.

Pergeseran ini berasal dari transisi dari melihat teknologi sebagai alat yang berdiri sendiri untuk mengenali peran integralnya dalam strategi perusahaan berbasis AI yang lebih luas. Laporan IBM® Institute for Business Value (IBV) baru-baru ini menemukan bahwa eksekutif terkemuka semakin memprioritaskan nilai bisnis di seluruh perusahaan daripada ROI teknologi individu, menekankan perlunya bisnis untuk beradaptasi dengan cepat.

Teknologi baru seperti AI agen, yang ditandai dengan kemampuannya untuk bertindak secara mandiri dan cerdas, memperkenalkan perubahan signifikan pada saluran penjualan. Teknologi ini menawarkan analisis prediktif kepada bisnis, memungkinkan forecasting dan interaksi pelanggan yang lebih akurat. Secara terpisah, agen AI dapat melakukan lebih dari sekadar menangani tugas-tugas rutin, mereka dapat menganalisis dan mengambil keputusan berdasarkan masukan.

Laporan IBM® Institute for Business Value yang terpisah menemukan pada tahun 2026, 83% eksekutif mengharapkan agen AI untuk secara mandiri melaksanakan tindakan, seperti peramalan real time dan perkembangan kesepakatan otomatis. Kekuatan AI sudah nyata, dengan setengah dari eksekutif C-suite melaporkan hasil kinerja positif karena alur kerja yang didukung AI, menurut IBM® Institute for Business Value.

Namun, merangkul AI agen membutuhkan pendekatan strategis. Bisnis harus memastikan bahwa data mereka bersih, terstruktur, dan siap untuk dianalisis. Mereka harus berinvestasi dalam pelatihan AI untuk tim mereka dan menumbuhkan kemitraan yang kuat dengan penyedia teknologi, konsultan, dan rekan-rekan industri. Merangkul AI agen tidak lagi menjadi pilihan bagi bisnis, ini adalah keharusan strategis bagi mereka yang ingin berkembang di pasar.