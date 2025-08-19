Metrik penjualan: Apa yang dilacak dan caranya

Cara termudah untuk memahami perbedaan antara KPI dan metrik penjualan adalah bahwa KPI penjualan berfokus pada tujuan bisnis jangka panjang, sedangkan metrik mengukur aktivitas atau proses bisnis tertentu.2 Keduanya adalah pengukuran kuantitatif, tetapi digunakan untuk tujuan yang berbeda.

Jika, misalnya, tujuan bisnis adalah untuk memiliki tingkat konversi yang lebih tinggi, bisnis akan membutuhkan sejumlah aktivitas penjualan dan metrik kinerja yang berbeda yang memengaruhi angka konversi. KPI dalam contoh ini adalah tingkat konversi karena mengukur kemajuan berdasarkan tujuan bisnis tertentu, sedangkan metrik digunakan untuk mendukung sasaran rasio konversi yang lebih tinggi atau menunjukkan kemajuan menuju tujuan tersebut.

Selain itu, KPI dapat dipisahkan menjadi indikator utama dan indikator tertinggal, dan dapat digunakan untuk manajemen aktivitas yang efektif dan untuk membantu tim penjualan dalam memenuhi tujuan penjualan. Indikator utama mencakup hal-hal seperti panggilan yang dilakukan, undangan LinkedIn yang dikirim, interaksi media sosial, dan tindak lanjut. Indikator yang tertinggal adalah hal-hal seperti nilai seumur hidup pelanggan (CLV), tingkat retensi pelanggan, dan tingkat churn.