Apa itu otomatisasi pemasaran?

McKinsey memprediksi bahwa AI generatif (tautan berada di luar ibm.com) akan meningkatkan produktivitas pemasaran hingga 15% dari total pengeluaran pemasaran, yang diperkirakan mencapai sekitar $463 miliar per tahun.2 AI—terutama AI generatif—dapat memacu banyak proses otomatisasi pemasaran yang saat ini ada.

Lebih dari tiga dari empat CMO mengatakan bahwa AI generatif akan akan mengubah cara pemasaran beroperasi, menurut The IBM Institute for Business Value. Laporan ini mengemukakan tiga hal penting yang dapat diambil oleh para pemimpin yang ingin merangkul AI generatif:

Pemasaran harus memimpin adopsi AI generatif di seluruh perusahaan: Pemasar memiliki pengalaman dalam menggunakan alat yang membantu mereka melakukan pekerjaan dengan lebih efektif. AI generatif dapat membantu memacu kreativitas sambil meminimalkan tugas manual yang tidak menambah banyak nilai. Hal ini mengurangi jumlah pembuat konten yang kewalahan: AI Generatif dapat menghasilkan banyak versi dari suatu jenis konten, sehingga membantu pemasar fokus untuk menyempurnakan konten tertentu dengan menggunakan alat ini untuk melakukan iterasi. AI generatif membuat hiperpersonalisasi menjadi kenyataan: Sekarang, biaya untuk mengubah teks iklan agar menarik bagi individu tertentu mendekati nol. Kampanye bisa menjadi sangat terperinci dengan biaya yang relatif sama seperti mengirim satu pesan ke semua orang.

Sebagai contoh, AI generatif dapat mengambil bagian dasar dari konten dan mempersonalisasikannya hingga ke tingkat individu untuk menarik bagi orang tertentu. Hal ini juga dapat berfungsi sebagai kopilot dalam strategi pemasaran, menghasilkan ide-ide yang dapat dikembangkan oleh masing-masing karyawan dan eksekutif untuk menemukan pendekatan yang tepat.

Ini juga dapat memunculkan insight dari data pelanggan lebih cepat dan dalam skala besar dengan mengidentifikasi pola yang mungkin hilang oleh manusia. Bentuk lain dari AI dapat mengambil data pelanggan yang sudah ada dan melengkapi kesenjangan, seperti kota asal, alamat email, dan preferensi pembelian. Banyak alat otomatisasi pemasaran juga menyematkan AI generatif ke dalam dasbor mereka untuk membantu karyawan membuat email, salinan media sosial, dan salinan situs web yang potensial.

Apa yang harus dilakukan pemimpin: