Apa itu respons suara interaktif (IVR)?

Jika sistem respons suara interaktif tidak dapat mengambil informasi yang diminta penelepon, opsi menu yang diprogram dapat memberikan bantuan dalam perutean panggilan, mengirim penelepon ke perwakilan yang sesuai untuk mendapatkan bantuan. Dengan mengintegrasikan teknologi komputer dan telepon, perangkat lunak IVR dapat meningkatkan alur panggilan dan mengurangi waktu tunggu, yang mengarah pada kepuasan pelanggan yang lebih tinggi secara keseluruhan.

Moviefone adalah salah satu penggunaan teknologi IVR yang paling terkenal dan sukses di tahun 1990-an. Karena internet belum dapat diakses seperti sekarang, para penonton film akan menelepon dan memberikan kode pos mereka untuk mendapatkan daftar bioskop yang tersedia di dekat mereka beserta film dan waktu tayangnya. Meskipun Moviefone adalah produk masa lalu, teknologi dasarnya masih dimanfaatkan, terutama di dalam pusat panggilan, untuk memberikan dukungan pelanggan dan mengurangi volume panggilan untuk perwakilan layanan pelanggan.

Saat ini, perangkat lunak IVR masih berkembang. Perkembangan teknologi pemrosesan bahasa alami memperluas berbagai cara penelepon sekarang dapat berinteraksi dengan komputer di telepon. Alih-alih menggunakan sistem nada sentuh, perangkat lunak IVR yang lebih canggih memungkinkan penelepon untuk mengutarakan kebutuhan mereka di telepon. Kemudian, melalui pengenalan ucapan, sistem IVR dapat memahami dan menanggapi pertanyaan mereka secara real-time.

Sistem IVR meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan opsi layanan mandiri bagi pelanggan untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan tanpa bantuan dukungan pelanggan. Ini juga mengurangi volume panggilan untuk pusat kontak, menurunkan waktu tunggu dan biaya operasional untuk bisnis.