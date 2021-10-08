Apa itu respons suara interaktif (IVR)?

Respons suara interaktif, atau IVR, adalah teknologi sistem telepon otomatis yang memungkinkan penelepon untuk menerima atau memberikan informasi, atau membuat permintaan menggunakan input suara atau menu, tanpa berbicara dengan agen langsung. IVR didukung oleh teknologi pesan yang telah direkam sebelumnya atau teknologi text to speech dengan antarmuka dual-tone multi-frekuensi (DTMF).
Jika sistem respons suara interaktif tidak dapat mengambil informasi yang diminta penelepon, opsi menu yang diprogram dapat memberikan bantuan dalam perutean panggilan, mengirim penelepon ke perwakilan yang sesuai untuk mendapatkan bantuan. Dengan mengintegrasikan teknologi komputer dan telepon, perangkat lunak IVR dapat meningkatkan alur panggilan dan mengurangi waktu tunggu, yang mengarah pada kepuasan pelanggan yang lebih tinggi secara keseluruhan.
Moviefone adalah salah satu penggunaan teknologi IVR yang paling terkenal dan sukses di tahun 1990-an. Karena internet belum dapat diakses seperti sekarang, para penonton film akan menelepon dan memberikan kode pos mereka untuk mendapatkan daftar bioskop yang tersedia di dekat mereka beserta film dan waktu tayangnya. Meskipun Moviefone adalah produk masa lalu, teknologi dasarnya masih dimanfaatkan, terutama di dalam pusat panggilan, untuk memberikan dukungan pelanggan dan mengurangi volume panggilan untuk perwakilan layanan pelanggan.
Saat ini, perangkat lunak IVR masih berkembang. Perkembangan teknologi pemrosesan bahasa alami memperluas berbagai cara penelepon sekarang dapat berinteraksi dengan komputer di telepon. Alih-alih menggunakan sistem nada sentuh, perangkat lunak IVR yang lebih canggih memungkinkan penelepon untuk mengutarakan kebutuhan mereka di telepon. Kemudian, melalui pengenalan ucapan, sistem IVR dapat memahami dan menanggapi pertanyaan mereka secara real-time.
Sistem IVR meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan opsi layanan mandiri bagi pelanggan untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan tanpa bantuan dukungan pelanggan. Ini juga mengurangi volume panggilan untuk pusat kontak, menurunkan waktu tunggu dan biaya operasional untuk bisnis.
IVR dapat digunakan dengan jaringan telepon publik (PSTN) dan juga dengan jaringan voice over IP (VoIP). Sistem telepon respons suara interaktif biasanya terdiri dari komponen-komponen berikut:
Dari sini, salah satu dari tiga jenis sistem IVR biasanya dibangun.
Teknologi respons suara interaktif menawarkan keunggulan kompetitif bagi bisnis besar dan kecil, serta meningkatkan upaya otomatisasi mereka. Beberapa manfaat utama meliputi:
Meskipun respons suara interaktif dapat menawarkan manfaat bagi bisnis, teknologi ini masih memiliki keterbatasan yang perlu diselesaikan dan dioptimalkan. Organisasi harus memantau metrik, setidaknya, opsi yang paling sering digunakan: waktu tunggu rata-rata dan tingkat keberhasilan. Tantangannya meliputi:
Sistem IVR yang tidak diterapkan dengan baik dapat menyebabkan tingkat pengabaian panggilan yang tinggi dan sentimen pelanggan yang negatif. Karena kepuasan layanan pelanggan yang rendah dapat merusak merek melalui ulasan negatif dan keluhan media sosial publik, bisnis harus bijaksana dalam menerapkan solusi pusat kontak IVR.
Solusi respons suara interaktif telah digunakan di berbagai industri. Di bawah ini kita akan mempelajari lebih dalam contoh penggunaan ini.
Perbankan: IVR dapat dimanfaatkan untuk berbagai tugas dalam perbankan dan keuangan, seperti menyediakan pertanyaan tentang rekening, termasuk saldo rekening dan status pengajuan pinjaman, serta memungkinkan transaksi, aktivasi, dan perubahan portofolio investasi.
Layanan pelanggan: Pusat panggilan layanan pelanggan tersebar di berbagai industri. Organisasi dapat mengonfigurasi pusat untuk menangani panggilan masuk dengan volume tinggi menggunakan menu otomatis dan pesan yang telah direkam sebelumnya untuk menangani pertanyaan dan keluhan pelanggan. Beberapa solusi IVR menyertakan opsi panggilan balik di mana pelanggan berada dalam antrean dan menerima panggilan keluar ketika agen siap membantu mereka.
Pendidikan: Penelitian1 telah menunjukkan bahwa institusi pendidikan dapat mengimplementasikan IVR untuk membantu orang tua dalam mendapatkan informasi terkini mengenai kinerja dan kehadiran anak mereka di sekolah. Orang tua dapat mendaftar ke sistem dan kemudian memasukkan nama pengguna dan kata sandi untuk mengakses informasi penting pada panggilan berikutnya.
Pemerintah: Konstituen menelepon kantor-kantor pemerintah untuk mendapatkan informasi penting atau mengajukan permintaan. Sebagian besar dari hal ini dapat diotomatisasi dengan IVR, seperti mengonfirmasi tempat dan waktu pemungutan suara, perizinan, pajak, atau asuransi pengangguran. Selain itu, permintaan dapat dialihkan ke departemen yang benar untuk diskusi.
Layanan kesehatan: Teknologi IVR memiliki sejumlah kegunaan praktis dalam layanan kesehatan, seperti kuesioner praperawatan, survei kepuasan pasien, penjadwalan laboratorium dan janji temu, tindak lanjut pasca pemulangan, hasil laboratorium, dan pemantauan pasien. Penelitian ini2 juga menyoroti bagaimana hal ini dapat meningkatkan kepuasan pasien secara keseluruhan dengan mengingatkan pasien untuk mematuhi jadwal pengobatan mereka.
Perhotelan dan perjalanan: Pemesanan, pembatalan, dan kontak layanan pelanggan dapat mempercepat dan meningkatkan layanan pelanggan untuk maskapai penerbangan, hotel, kereta api, dan agen penyewaan kendaraan. Dengan menentukan alasan panggilan—pemesanan, perubahan rencana, penundaan—pelanggan dapat diarahkan langsung ke departemen yang benar.
Retail dan e-commerce: Pelanggan kini dapat memverifikasi status pengiriman dan pengembalian barang dengan cepat dan mudah. Layanan mandiri atau obrolan langsung untuk retail dapat menjawab banyak pertanyaan pelanggan, tetapi kemudian panggilan telepon juga dapat dialihkan ke agen langsung untuk diskusi.
IBM watsonx Assistant memberikan jawaban yang cepat, konsisten, dan akurat kepada pelanggan di semua aplikasi, perangkat, atau saluran.
IBM watsonx Assistant memberikan kemampuan keamanan dan skalabilitas kepada organisasi yang besar, kompleks, dan sensitif terhadap data yang Anda perlukan untuk melindungi dari penyalahgunaan data pelanggan dan mendukung agen virtual Anda selama waktu-waktu sibuk.
IBM Cloud Pak for Data adalah platform data terbuka dan dapat diperluas yang menyediakan struktur data untuk membuat semua data tersedia untuk kecerdasan buatan (AI) dan analitik, di cloud mana pun.
IBM watsonx Assistant membantu organisasi dalam menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih baik dengan chatbot AI yang memahami bahasa bisnis, terhubung ke sistem layanan pelanggan yang ada, dan dapat digunakan di mana saja dengan keamanan dan skalabilitas perusahaan. watsonx Assistant mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang dan menggunakan machine learning untuk menyelesaikan masalah dukungan pelanggan dengan cepat dan efisien.