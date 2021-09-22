Apa itu layanan pelanggan?

Layanan pelanggan (CC) dan layanan pelanggan (CS) bersama-sama membantu menciptakan pengalaman pelanggan yang positif, atau kesan keseluruhan yang dimiliki seseorang ketika berinteraksi dengan perusahaan Anda. Keduanya penting, tetapi ada perbedaan halus dalam bagaimana mereka diterapkan.

Layanan pelanggan (CC) berkualitas tinggi bersifat proaktif—kebutuhan yang ditampilkan sepanjang perjalanan pelanggan telah diantisipasi. Hal ini membuat pelanggan merasa lebih didukung. Yang pada gilirannya, membantu menciptakan hubungan emosional antara pelanggan dan perusahaan. Di sisi lain, layanan pelanggan (CS) bersifat reaktif. Di sini, fokusnya adalah membantu pemecahan masalah pelanggan atau dengan menjawab pertanyaan sebelum membeli, baik dengan layanan mandiri melalui FAQ atau dengan menghubungi tim layanan pelanggan (CC).

Jika sebuah perusahaan mengabaikan layanan pelanggan (CC), hal itu dapat berdampak negatif pada pengalaman layanan pelanggan (CS). Misalnya, ketika chatbot situs web tidak dapat memberikan informasi penting tentang suatu produk, pelanggan cenderung merasa frustrasi dan menghubungi agen layanan pelanggan (CS) untuk meminta bantuan. Hal ini memberikan beban yang lebih besar pada tim dukungan untuk segera mengatasi masalah dan mengurangi dampak dari pengalaman negatif tersebut.

Untuk mendapatkan pelanggan yang puas, perwakilan Anda harus menangani kebutuhan pelanggan dengan cepat dan dengan interaksi pelanggan sesedikit mungkin. Menurut Forrester (tautan berada di luar ibm.com), 75% profesional bisnis dan teknologi global melaporkan pengalaman pelanggan sebagai prioritas tinggi bagi bisnis mereka. Forrester mencatat bahwa kendala yang dihadapi perusahaan adalah menemukan cara untuk meningkatkan interaksi pelanggan dan loyalitas merek. Agar tetap kompetitif, bisnis dapat mengadopsi beberapa tren pengalaman pelanggan.

Pembeda utamanya adalah bahwa layanan pelanggan (CC) kurang dapat diukur dibandingkan dengan layanan pelanggan (CS) karena berfokus pada hubungan emosional dengan pelanggan. Menurut Qualtrics (tautan berada di luar ibm.com), memberikan layanan pelanggan (CS) yang sangat baik sangat penting karena dapat meningkatkan ROI, meningkatkan loyalitas pelanggan dan mengumpulkan rekomendasi dari pelanggan. Sebagai contoh, Deloitte menemukan bahwa merek 60% lebih menguntungkan ketika mereka berpusat pada pelanggan dibandingkan dengan merek-merek yang mengabaikan pengalaman pelanggan.

Layanan pelanggan (CC) lebih baik diartikulasikan melalui contoh penggunaan daripada data kuantitatif. Sebagai contoh, Apple dikenal dengan layanan pelanggan (CC) melalui pendekatan 'langkah-langkah layanan' yang diadaptasi dari Ritz-Carlton. Pengalaman toko mereka pada dasarnya memberikan pengalaman pelanggan yang positif karena karyawan dilatih untuk memahami poin-poin menyulitkan, mendengarkan pelanggan, dan memberikan solusi, semuanya disertai dengan sikap yang hangat dan ramah. Apple juga memilih untuk menyebut toko mereka sebagai 'Town Squares (tautan berada di luar ibm.com)', untuk menyoroti konsep bahwa mereka adalah pusat yang terbaik dari Apple yang berkumpul, dan bahwa itu adalah forum terbuka untuk mempromosikan inklusivitas. Upaya ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan retensi pelanggan melalui pembinaan hubungan emosional. Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan seluruh perjalanan pelanggan dan kebutuhan persona, menyoroti strategi pengalaman pelanggan yang sangat baik.