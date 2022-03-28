Apa itu layanan pelanggan omnichannel?

Layanan pelanggan omnichannel adalah bantuan dan saran bagi pelanggan di seluruh jaringan perangkat dan titik kontak yang mulus dan terintegrasi. Bisnis dengan layanan pelanggan omnichannel yang tangguh dapat mempertahankan pengalaman yang luar biasa secara konsisten bagi pelanggan mereka, apa pun saluran komunikasinya.
Pertumbuhan saluran digital dan teknologi komunikasi baru telah memungkinkan bisnis untuk mengadopsi pendekatan omnichannel untuk dukungan pelanggan. Dengan demikian, mereka dapat mengelola interaksi lintas saluran seperti pusat panggilan, obrolan web, SMS, pesan, email, dan media sosial. Misalnya, percakapan dukungan pelanggan dapat dimulai di Twitter, kemudian dilanjutkan dengan pesan teks dan diakhiri dengan panggilan telepon—semuanya dalam pengalaman yang mulus dan terhubung. Pelanggan tidak perlu berhenti dan menjelaskan masalah mereka di setiap interaksi saluran.
Harapan pelanggan juga berubah seiring dengan kemajuan teknologi. Dalam penelitian terkini yang dilakukan oleh Forrester, pada tahun 2022 titik kontak digital akan memengaruhi lebih dari 57% penjualan retail AS. Saat ini, pelanggan mengharapkan interaksi di dalam toko yang efisien, pengalaman yang lancar tanpa memandang saluran, serta pemberitahuan pesanan dan ketersediaan pengambilan yang cepat.
Selain itu, pandemi COVID-19 telah mempercepat pergeseran ke digital di seluruh industri. Bisnis B2B dan B2C telah dipaksa untuk memperbarui pendekatan penjualan yang terkotak-kotak dan dinamika pembelian yang kompleks untuk memberikan dukungan dan pengalaman pelanggan yang lancar.1
Pengalaman pelanggan yang baik adalah inti dari layanan pelanggan berkualitas tinggi. Memastikan pelanggan dapat mengakses saluran pilihan mereka dan menerima pengalaman pembelian yang konsisten adalah inti dari dukungan pelanggan omnichannel.
Pertimbangkan manfaat yang dihasilkan:
Dalam hal layanan pelanggan, pelanggan mengharapkan pengalaman merek tunggal melalui semua titik kontak. Pendekatan omnichannel memberi bisnis manfaat tambahan untuk layanan pelanggan, termasuk:
Layanan pelanggan omnichannel yang sukses sangat penting untuk kepuasan dan retensi pembeli. Bisnis yang tidak memastikan kesinambungan di seluruh titik kontak digital dan tatap muka berisiko kehilangan pelanggan karena pesaing yang melakukannya2.
Menurut "The Omnichannel Maturity Assessment" oleh Forrester, ada tiga dimensi yang digunakan untuk mengukur kesuksesan sistem omnichannel Anda:
Menilai sistem omnichannel Anda diperlukan untuk menentukan apa yang berfungsi dan di mana perbaikan diperlukan. Membuat strategi akan membantu bisnis merencanakan langkah selanjutnya dalam layanan pelanggan omnichannel.
Saat mempertimbangkan strategi, penting untuk memahami harapan dan perilaku pelanggan. Pelanggan tidak hanya menginginkan efisiensi dan kenyamanan; mereka juga menginginkan kendali atas seluruh keterlibatan. Selain itu, perilaku pelanggan telah berubah seiring dengan teknologi. Banyak pelanggan memulai pengalaman berbelanja mereka secara digital dan melalui berbagai saluran dan perangkat.
Bisnis harus menghadapi perubahan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Banyak dari perubahan ini termasuk mengelola inventaris, melatih karyawan, dan bertransformasi dari sadar pelanggan menjadi dipandu oleh pelanggan.
Strategi untuk meningkatkan layanan pelanggan omnichannel dapat mencakup taktik berikut:
Bisnis B2B dan B2C di berbagai industri menggunakan layanan pelanggan omnichannel. Jika Anda baru saja membeli item melalui BOPIS, maka Anda terlibat dalam operasi omnichannel organisasi tersebut. Peritel yang sudah dikenal seperti Target, Amazon, atau Home Depot menggunakan sistem omnichannel yang kuat yang mencakup aplikasi di ponsel cerdas Anda.
Industri lain yang menggunakan strategi omnichannel meliputi:
Multichannel adalah sistem untuk layanan dan pengalaman pelanggan, dan terdiri dari beberapa saluran komunikasi. Dua faktor utama membedakan multichannel dan omnichannel:
Multichannel tidak secara inheren salah karena memang menggunakan berbagai saluran bagi bisnis untuk terhubung dengan pelanggan dalam perjalanan pembelian mereka. Namun, penelitian yang dilakukan menggambarkan bahwa pelanggan akan terus menuntut pengalaman pengguna yang kohesif (yang dapat ditawarkan oleh operasi omnichannel).
Operasi omnichannel dapat menimbulkan tantangan ketika digunakan oleh peritel dengan produk yang sangat kompleks, sehingga membuat setiap jalan menjadi lebih sulit, mulai dari penjualan hingga layanan pelanggan. Produk kompleks biasanya membutuhkan perwakilan penjualan yang terlatih dan berpengetahuan luas untuk membantu pelanggan. Namun, menggunakan media yang kaya seperti video, animasi 3D, dan realitas tambahan menciptakan cara bagi bisnis untuk memungkinkan pelanggan melayani diri mereka sendiri dan meningkatkan keterlibatan1.
Metode penjualan retail tradisional dan layanan pelanggan juga menjadi tantangan ketika beralih ke proses digital operasi omnichannel. Transisi dunia B2B ke sistem digital pada dasarnya menciptakan transparansi harga, dan pelanggan dapat memeriksa harga dan penawaran terbaik secara online saat berbelanja di toko. Jika bisnis tidak memelihara informasi secara konsisten, mereka berisiko kehilangan pelanggan.
Ada juga tantangan organisasi yang berkaitan dengan manajemen inventaris dan pelatihan karyawan, yang juga berdampak pada layanan pelanggan. Organisasi yang mencoba layanan omnichannel tetapi menyimpan inventaris mereka secara terpisah di dalam toko dan online akan mengalami masalah pasokan. Sebaliknya, mereka harus mengambil pendekatan lintas perusahaan untuk manajemen inventaris dan pesanan.
Selain itu, perusahaan kesulitan untuk melatih karyawan yang berhadapan langsung dengan pelanggan ketika menerapkan strategi omnichannel. Meskipun layanan pelanggan omnichannel bermanfaat, beberapa bisnis melupakan nilai karyawan yang berpusat pada pelanggan dalam perjalanan pelanggan. Karena omnichannel memungkinkan lebih banyak layanan mandiri bagi pelanggan, ada peluang bagi perwakilan penjualan dan karyawan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik bagi pelanggan atau pembelian yang membutuhkan perhatian lebih. Melatih karyawan tersebut merupakan aspek penting dari layanan pelanggan omnichannel yang sering diabaikan.
Memberikan layanan pelanggan yang konsisten dan cerdas di semua saluran dan titik kontak dengan AI percakapan.
Buka efisiensi dan tingkatkan agen Anda dengan AI generatif.
IBM watsonx Assistant membantu organisasi dalam menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih baik dengan chatbot AI yang memahami bahasa bisnis, terhubung ke sistem layanan pelanggan yang ada, dan dapat digunakan di mana saja dengan keamanan dan skalabilitas perusahaan. watsonx Assistant mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang dan menggunakan machine learning untuk menyelesaikan masalah dukungan pelanggan dengan cepat dan efisien.