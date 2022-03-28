Apa itu layanan pelanggan omnichannel?

Operasi omnichannel dapat menimbulkan tantangan ketika digunakan oleh peritel dengan produk yang sangat kompleks, sehingga membuat setiap jalan menjadi lebih sulit, mulai dari penjualan hingga layanan pelanggan. Produk kompleks biasanya membutuhkan perwakilan penjualan yang terlatih dan berpengetahuan luas untuk membantu pelanggan. Namun, menggunakan media yang kaya seperti video, animasi 3D, dan realitas tambahan menciptakan cara bagi bisnis untuk memungkinkan pelanggan melayani diri mereka sendiri dan meningkatkan keterlibatan1.

Metode penjualan retail tradisional dan layanan pelanggan juga menjadi tantangan ketika beralih ke proses digital operasi omnichannel. Transisi dunia B2B ke sistem digital pada dasarnya menciptakan transparansi harga, dan pelanggan dapat memeriksa harga dan penawaran terbaik secara online saat berbelanja di toko. Jika bisnis tidak memelihara informasi secara konsisten, mereka berisiko kehilangan pelanggan.

Ada juga tantangan organisasi yang berkaitan dengan manajemen inventaris dan pelatihan karyawan, yang juga berdampak pada layanan pelanggan. Organisasi yang mencoba layanan omnichannel tetapi menyimpan inventaris mereka secara terpisah di dalam toko dan online akan mengalami masalah pasokan. Sebaliknya, mereka harus mengambil pendekatan lintas perusahaan untuk manajemen inventaris dan pesanan.

Selain itu, perusahaan kesulitan untuk melatih karyawan yang berhadapan langsung dengan pelanggan ketika menerapkan strategi omnichannel. Meskipun layanan pelanggan omnichannel bermanfaat, beberapa bisnis melupakan nilai karyawan yang berpusat pada pelanggan dalam perjalanan pelanggan. Karena omnichannel memungkinkan lebih banyak layanan mandiri bagi pelanggan, ada peluang bagi perwakilan penjualan dan karyawan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik bagi pelanggan atau pembelian yang membutuhkan perhatian lebih. Melatih karyawan tersebut merupakan aspek penting dari layanan pelanggan omnichannel yang sering diabaikan.