Apa itu HumanEval?

Banyak tolok ukur LLM kode menerapkan metodologi yang digunakan untuk pembuatan teks, seperti metrik berbasis kecocokan yang membandingkan sampel kode yang dihasilkan dengan solusi referensi. Namun, metrik berbasis kecocokan biasanya tidak memperhitungkan berbagai cara untuk menyelesaikan soal, karena cara mana pun dapat secara fungsional setara dengan solusi referensi.

Inilah alasan tolok ukur HumanEval beralih ke kebenaran fungsional, yang menganggap sampel kode yang dihasilkan benar jika lulus serangkaian pengujian unit. Pendekatan ini mencerminkan cara pengembang menilai keberhasilan kode mereka dengan menjalankannya melalui serangkaian pengujian unit dan memastikan kode lulus pada tiap pengujian.

HumanEval mengukur kebenaran fungsional menggunakan metrik pass@k. Untuk setiap soal, model menghasilkan sampel kode k. Jika salah satu sampel tersebut lulus pengujian unit, soal akan dianggap terpecahkan dengan benar. Metrik pass@k memperkirakan probabilitas bahwa setidaknya satu dari sampel k secara fungsional benar.