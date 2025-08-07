OpenAI telah secara resmi meluncurkan GPT-5, menggambarkannya sebagai “model kami yang paling cerdas, tercepat, dan paling berguna, dengan pemikiran bawaan.” Model unggulan baru sekarang tersedia untuk semua orang melalui ChatGPT dan di seluruh platform API OpenAI.
Menurut OpenAI, GPT-5 menyediakan “kecerdasan pakar untuk semua orang.” Model tersebut, kata perusahaan, “lebih pintar secara keseluruhan” dan bertujuan untuk memberikan “tanggapan yang lebih berguna di bidang matematika, sains, keuangan, hukum, dan banyak lagi.” OpenAI membandingkannya dengan “memiliki tim pakar untuk apa pun yang ingin Anda ketahui.”
Rilis ini adalah bagian dari pembaruan musim panas yang lebih luas dari OpenAI dan mencerminkan pengembangan Lanjutkan menuju sistem AI yang lebih sadar kontekstual, serbaguna, dan dipersonalisasi. Pengguna dapat “mencobanya di ChatGPT,” sementara pengembang dan bisnis diundang untuk “mulai membangun” dengan GPT-5 melalui API OpenAI.
GPT-5 juga dilengkapi dengan fitur-fitur baru di ChatGPT. Salah satu fitur tersebut adalah kustomisasi. Pengguna dapat memilih kepribadian dari empat tipe kepribadian preset yang mungkin lebih selaras dengan gaya komunikasi mereka: Sinis, Robot, Listener, dan Nerd. Sementara itu, fitur suara baru “memahami instruksi Anda dengan lebih baik dan memungkinkan Anda menyesuaikan gaya berbicara.”
Sebuah ”mode belajar” menyediakan ”bantuan langkah demi langkah yang dipersonalisasi untuk mempelajari apa pun,” sementara opsi integrasi memungkinkan pengguna untuk ”menghubungkan Gmail dan Kalender Google Anda” sehingga model ini dapat menghasilkan respons yang dipersonalisasi sambil ”menghormati izin yang ada.”
Akhirnya, OpenAI menggambarkan GPT-5 sebagai model paling canggih hingga saat ini untuk tugas pengodean dan agen, dengan kemampuan termasuk pengodean berkualitas tinggi, pembuatan UI front-end dengan prompt minimal dan kinerja yang ditingkatkan dalam pemodelan kepribadian, steerability dan mengeksekusi urutan panggilan alat yang diperluas.
Shobhit Varshney, Kepala Data dan AI di IBM®, memuji rilis tersebut, menggambarkannya dalam postingan LinkedIn, sebagai “model terbaik untuk pengodean dan tugas agen di seluruh domain.” Dia mencatat bahwa sistem memperkenalkan beberapa tingkat upaya penalaran—tinggi, sedang, rendah dan minimal—yang memungkinkannya untuk menskalakan “pemikiran” berdasarkan kompleksitas tugas dan biaya.
Varshney juga menyoroti pelatihan dunia nyata model. “Mereka memiliki jutaan interaksi dunia nyata (baik naif maupun nakal) untuk melatih,” tulisnya. “Di sinilah model SaaS yang dihosting eksklusif memiliki keunggulan kompetitif.”
Meskipun model GPT-5 andalan mungkin telah menghasilkan gebrakan yang lebih besar, namun versi yang lebih kecil, terutama GPT-5 nano, yang membuat IBM Distinguished Engineer Chris Hay terkesan. “Ini mengungguli sebagian besar model besar di pasar, terutama dengan tugas agen dan panggilan alat,” katanya pada episode terbaru Mixture of Experts.
Router model baru juga membuatnya secara dramatis lebih mudah bagi orang untuk memilih model GPT yang paling sesuai dengan tugas mereka. “Salah satu meme di internet adalah betapa rumitnya masuk ke pemilih model [OpenAI] dan mencari tahu model apa yang seharusnya Anda gunakan untuk apa pun,” kata Hay. “Mengonsolidasikan segala sesuatu dalam satu keluarga merek di sekitar GPT-5 dengan model router di depannya adalah cara mereka untuk melawan itu.”
Harga dan keandalan GPT-5 paling patut diperhatikan oleh Mihai Criveti, seorang Insinyur Terhormat Agentic AI di IBM®. “Ini sangat bagus dalam panggilan alat, yang sangat penting bagi agen,” katanya di episode Mixture of Experts. “Ini jauh lebih dapat diandalkan dan dijual dengan biaya yang berkelanjutan untuk jenis beban kerja agen ini.”
Pada topik perbaikan pengodean—salah satu inovasi utama yang disebut-sebut oleh OpenAI dengan rilis GPT-5—Hay dan Criveti lebih diredam. Criveti mendapat akses ke GPT-5 sekitar pukul 2 pagi pada hari Jumat, 8 Agustus. “Aku bangun dari tempat tidur. Saya bergegas ke mesin saya, dan saya bekerja sepanjang malam, mencoba prompt, mencobanya dengan alat yang berbeda, mencobanya dengan MCP [Model Control Protocol],” katanya. “Dan di pagi hari, saya harus memulai pekerjaan harian saya, dan saya mendapati diri saya menggunakan Claude Opus 4.1 lagi,” lanjutnya, merujuk pada model pengodean andalan Anthropic. Hay berada di kapal yang sama dalam hal apakah GPT-5 akan menggantikan LLM-nya yang telah dicoba dan benar untuk tugas pengodean sehari-hari. “Aku punya harapan besar, tapi tidak.”
PJ Hagerty, Lead AI Advocate untuk IBM®, memuji rilis baru sebagai lompatan ke depan untuk operasi bisnis sehari-hari. “Nilai tambah terbesar bagi perusahaan adalah mengontekstualisasikan sejumlah besar konten yang harus mereka tangani dan membuatnya ringkas sehingga orang dapat mengindeksnya,” katanya dalam sebuah wawancara dengan IBM® Think.
Namun, dia skeptis tentang beberapa klaim yang dibuat tim OpenAI selama pengumuman besar Kamis, termasuk pernyataan pendiri Sam Altman bahwa GPT-5 berbicara seperti “pakar tingkat PhD yang sah.”
“Tidak,“ kata Hagerty. “Ia hanya membaca tesis akademik. Saya bisa membaca tesis, tetapi saya tidak memiliki pengalaman hidup seseorang dengan gelar PhD, atau keterampilan praktis. Jika saya membaca semua buku Twilight, itu tidak berarti saya tahu lebih dari siapa pun tentang vampir.”
Terlepas dari keberatan ini, Hagerty tetap berpandangan positif mengenai arah masa depan yang ditunjukkan oleh ChatGPT. Dia berkata, “Hal ini membawa kita lebih dekat ke AI secara umum“—tahap yang masih bersifat teoritis di mana AI dapat meniru kecerdasan manusia.
Hagerty juga melihat penawaran terbaru OpenAI sebagai motivasi untuk industri model bahasa besar (LLM) secara keseluruhan. “Ini akan memberi tekanan pada banyak LLM lain untuk meningkatkan permainan mereka,” katanya. “Dengan cara ketika iPhone pertama keluar dan Android harus bersaing, itulah yang kita lihat sekarang.”
