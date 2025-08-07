Meskipun model GPT-5 andalan mungkin telah menghasilkan gebrakan yang lebih besar, namun versi yang lebih kecil, terutama GPT-5 nano, yang membuat IBM Distinguished Engineer Chris Hay terkesan. “Ini mengungguli sebagian besar model besar di pasar, terutama dengan tugas agen dan panggilan alat,” katanya pada episode terbaru Mixture of Experts.

Router model baru juga membuatnya secara dramatis lebih mudah bagi orang untuk memilih model GPT yang paling sesuai dengan tugas mereka. “Salah satu meme di internet adalah betapa rumitnya masuk ke pemilih model [OpenAI] dan mencari tahu model apa yang seharusnya Anda gunakan untuk apa pun,” kata Hay. “Mengonsolidasikan segala sesuatu dalam satu keluarga merek di sekitar GPT-5 dengan model router di depannya adalah cara mereka untuk melawan itu.”

Harga dan keandalan GPT-5 paling patut diperhatikan oleh Mihai Criveti, seorang Insinyur Terhormat Agentic AI di IBM®. “Ini sangat bagus dalam panggilan alat, yang sangat penting bagi agen,” katanya di episode Mixture of Experts. “Ini jauh lebih dapat diandalkan dan dijual dengan biaya yang berkelanjutan untuk jenis beban kerja agen ini.”

Pada topik perbaikan pengodean—salah satu inovasi utama yang disebut-sebut oleh OpenAI dengan rilis GPT-5—Hay dan Criveti lebih diredam. Criveti mendapat akses ke GPT-5 sekitar pukul 2 pagi pada hari Jumat, 8 Agustus. “Aku bangun dari tempat tidur. Saya bergegas ke mesin saya, dan saya bekerja sepanjang malam, mencoba prompt, mencobanya dengan alat yang berbeda, mencobanya dengan MCP [Model Control Protocol],” katanya. “Dan di pagi hari, saya harus memulai pekerjaan harian saya, dan saya mendapati diri saya menggunakan Claude Opus 4.1 lagi,” lanjutnya, merujuk pada model pengodean andalan Anthropic. Hay berada di kapal yang sama dalam hal apakah GPT-5 akan menggantikan LLM-nya yang telah dicoba dan benar untuk tugas pengodean sehari-hari. “Aku punya harapan besar, tapi tidak.”