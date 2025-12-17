Istilah penyimpanan flash dan penyimpanan solid-state drive (SSD) terkadang digunakan secara bergantian, tetapi ada perbedaan yang jelas di antara keduanya.
Penyimpanan flash mengacu pada teknologi memori itu sendiri, terdiri dari chip memori elektronik yang menyimpan data tanpa bagian yang bergerak. Penyimpanan SSD (solid-state drive) menggambarkan perangkat penyimpanan lengkap yang menggunakan memori flash untuk menggantikan hard disk drive tradisional (HDD).
Di bawah ini kami menjelajahi jenis teknologi penyimpanan ini secara rinci.
Penyimpanan flash adalah jenis teknologi penyimpanan data yang menggunakan chip memori flash untuk menulis dan menyimpan data. Memori flash tidak mudah menguap, yang berarti ini tetap menyimpan data bahkan tanpa daya. Flash menyimpan data sebagai muatan listrik dalam sel memori yang diatur pada chip silikon, tanpa ada bagian yang bergerak, yang membuatnya lebih cepat dan lebih tahan lama daripada drive disk berputar tradisional.
Penyimpanan flash menggunakan dua jenis memori utama: NAND dan NOR.
NAND telah muncul sebagai teknologi penyimpanan dominan untuk sebagian besar aplikasi karena kepadatannya yang lebih tinggi, kinerja yang lebih cepat, dan biaya yang lebih rendah.
Penyimpanan flash muncul pada 1980-an karena kebutuhan akan penyimpanan yang ringkas dan non-volatile tumbuh seiring dengan munculnya lebih banyak perangkat portabel. Pada tahun 1986, Toshiba memperkenalkan NAND flash untuk aplikasi penyimpanan berkapasitas tinggi; pada tahun 1993, Intel memperkenalkan NOR flash, yang dirancang untuk firmware dan sistem tertanam.
Adopsi arus utama flash dimulai dengan diperkenalkannya dua perangkat. Perangkat ini adalah USB flash drive (diperkenalkan pada tahun 2000) dan iPod flash yang digerakkan oleh Apple (diperkenalkan pada tahun 2005). Pada akhir tahun 2000-an, SSD berbasis flash mulai menggantikan HDD di laptop dan lingkungan pusat data.
Teknologi sel telah berkembang secara signifikan selama bertahun-tahun, dari sel tingkat tunggal (SLC) ke sel multi-level (MLC), kemudian sel tingkat tiga (TLC), dan sel tingkat empat (QLC). Pada tahun 2010-an, teknologi 3D NAND secara substansif meningkatkan kepadatan penyimpanan dan menurunkan biaya.
Saat ini, penyimpanan flash mendominasi pasar konsumen dan perusahaan. Menurut Enterprise Precedence Research, pasar penyimpanan flash perusahaan global mencapai 21,92 miliar USD pada tahun 2024. Selain itu, diproyeksikan tumbuh dari 23,71 miliar USD pada tahun 2025 menjadi sekitar 48,03 miliar USD pada tahun 2034, dengan CAGR sebesar 8,16%.¹ Meningkatnya adopsi komputasi cloud dan teknologi virtualisasi, bersama dengan permintaan akan keamanan data dan kepatuhan yang lebih baik, mempengaruhi dan mendorong pertumbuhan ini.
Penyimpanan flash melampaui SSD, menggerakkan USB flash drive (juga disebut USB thumb drive), kartu memori (seperti kartu SD), smartphone, kamera digital, dan perangkat lain yang tak terhitung jumlahnya. Dalam pengaturan perusahaan, penyimpanan flash menggerakkan array all-flash dan mendukung aplikasi mulai dari pusat data skala besar hingga sensor IoT dan lingkungan edge.
Solid-state drive (SSD) adalah penyimpanan yang menggunakan memori solid-state non-volatile, biasanya flash NAND, untuk menyimpan data tanpa bagian yang bergerak.
Sejak awal 2000-an dan seterusnya, drive SSD telah mendapatkan adopsi luas di pasar konsumen dan perusahaan, dihargai karena kinerjanya yang luar biasa dan kecepatan akses data yang cepat. Saat ini, SSD adalah media penyimpanan utama untuk perangkat sehari-hari seperti MacBook, desktop Mac, PC Windows, laptop, dan sistem game.
Tidak seperti HDD dan drive disket, yang menggunakan penyimpanan magnetik dengan komponen mekanis (misalnya, piringan, cakram berputar, kepala baca/tulis), SSD menggunakan memori flash NAND untuk menyimpan data secara elektronik. Pendekatan ini menghilangkan penundaan fisik dan memberikan akses data yang lebih cepat.
Untuk pembahasan yang lebih dalam, baca ”Hard disk drive (HDD) versus solid-state drive (SSD): Apa bedanya?”
Chip memori dalam SSD diatur ke dalam blok, yang berisi sel (kadang-kadang disebut halaman atau sektor) yang menyimpan bit memori individu. SSD menggunakan perataan aus untuk mendistribusikan penulisan secara merata di seluruh sel, memperpanjang umur drive.
SSD tersedia dalam berbagai faktor bentuk, yang mengacu pada ukuran fisik, konfigurasi, dan pengaturan perangkat. Format 2,5 inci adalah yang paling umum untuk desktop dan laptop, sedangkan drive M.2 terhubung langsung ke board sistem untuk desain yang lebih ringkas.
Menurut sebuah studi dari riset Mordor Intelligence, pasar SSD mencapai 61,30 miliar USD pada tahun 2025. Selain itu, diperkirakan akan mencapai 129,62 miliar USD pada tahun 2030, tumbuh pada CAGR 16,16%.2
Permintaan untuk infrastruktur kecerdasan buatan (AI), ekspansi pusat data penyedia cloud, serta pergeseran yang sedang berlangsung dari hard disk drive ke solusi penyimpanan solid-state, merupakan elemen-elemen yang mendorong pertumbuhan ini.
Nonvolatile memory express (NVMe) adalah antarmuka kontroler host dan protokol penyimpanan yang mempercepat transfer data antara solid-state drive (SSD) melalui konektor bus Peripheral Component Interconnect express (PCIe).
NVMe membantu memajukan penyimpanan SSD, mencapai kecepatan transfer hingga 20 gigabytes per detik (Gbps), lebih dari tiga kali kecepatan SSD SATA lama. Banyak SSD NVMe kelas atas saat ini juga menyertakan cache DRAM, yang mengoptimalkan kinerja.
SSD NVMe sangat berharga untuk aplikasi yang memerlukan akses data berkecepatan tinggi, termasuk virtualisasi, analisis real time, beban kerja AI, dan pembuatan konten. Meskipun setiap perangkat NVMe adalah SSD, tidak semua SSD menggunakan NVMe. Misalnya, SSD lama biasanya menggunakan antarmuka SATA.
Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat “SSD versus NVMe: Apa bedanya?”
Melihat ke depan, permintaan untuk penyimpanan flash dan SSD akan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan perusahaan, terutama didorong oleh data yang dihasilkan oleh AI dan cloud.
Berikut adalah beberapa teknologi yang menunjukkan bagaimana pasar berkembang.
Diperkenalkan oleh Samsung pada tahun 2014, 3D NAND telah menjadi penting di era AI. Flash 3D NAND menumpuk sel memori secara vertikal di beberapa lapisan pada wafer silikon, memberikan kepadatan penyimpanan data yang lebih tinggi, peningkatan kapasitas, dan pengurangan biaya per bit.
Dengan kecepatan tulis hingga 50% lebih cepat daripada solusi SSD berbasis NAND tradisional, 3D NAND telah menjadi penting untuk menerapkan aplikasi AI seperti AI generatif (gen AI) dan machine learning (ML). Di sisi konsumen, 3D NAND menggerakkan perangkat sehari-hari yang semakin membutuhkan lebih banyak penyimpanan, termasuk TV pintar, laptop, dan SSD.
Teknologi NAND Quad-Level Cell (QLC) dan Penta-Level Cell (PLC) memperluas kapasitas penyimpanan bersama dengan Triple-Level Cell (TLC) NAND, memberikan solusi berkapasitas tinggi yang hemat biaya untuk pusat data perusahaan.
Teknologi sel kepadatan tinggi ini menyimpan lebih banyak bit per sel (misalnya, empat untuk QLC, lima untuk PLC), memungkinkan kapasitas yang lebih besar dengan biaya lebih rendah.
Flash drive QLC meningkatkan kepadatan sebesar 33% dibandingkan TLC, membuatnya sangat cocok untuk beban kerja yang intensif baca, seperti penyimpanan arsip, pengiriman konten, dan analisis data. QLC dan PLC memiliki pertukaran dalam kinerja tulis dan masa pakai dibandingkan dengan TLC. Namun, mereka memainkan peran penting dalam mendukung aplikasi (misalnya, streaming media, perangkat game) di mana kapasitas dan efisiensi biaya adalah prioritas daripada kecepatan tulis berkelanjutan.
All-flash array (AFA) adalah sistem penyimpanan eksternal yang menggunakan media flash, seperti SSD, untuk penyimpanan data persisten.
AFA telah berevolusi dengan beberapa tren utama yang membentuk perkembangannya, termasuk adopsi teknologi NVMe, kemunculan solusi Penyimpanan berbasis perangkat lunak (SDS) dan integrasi AI untuk manajemen penyimpanan. Kemajuan ini membuat array all-flash semakin menarik bagi perusahaan yang mengelola operasi data skala besar dengan persyaratan kinerja yang menuntut.
Penyimpanan komputasional menempatkan pemrosesan langsung ke perangkat penyimpanan. Proses ini mengurangi pergerakan data, kemacetan jaringan, dan latensi, yang berharga untuk beban kerja AI dan ML yang memproses kumpulan data besar.
Dengan mengaktifkan operasi seperti penyaringan, kompresi, dan transformasi pada lapisan penyimpanan, penyimpanan komputasional membantu perusahaan mempercepat kinerja aplikasi.
Untuk meringkas, penyimpanan flash dan SSD terkait erat tetapi teknologi berbeda. Flash mengacu pada media penyimpanan itu sendiri, sedangkan SSD adalah perangkat penyimpanan yang biasanya menggunakan memori flash. Memahami perbedaan ini mendukung pengambilan keputusan strategis tentang infrastruktur penyimpanan.
Di tingkat industri, pergeseran dari hard disk drive tradisional ke penyimpanan berbasis flash telah mengubah TI perusahaan, memberikan kinerja yang lebih cepat dan keandalan yang lebih besar. Seiring permintaan data terus berkembang, penyimpanan flash dan SSD akan tetap penting untuk infrastruktur komputasi modern.
Jelajahi dasar-dasar keamanan data dan pahami cara melindungi aset organisasi Anda yang paling berharga — yaitu data. Pelajari jenis-jenisnya, serta beragam alat dan strategi yang akan membantu melindungi informasi sensitif dari ancaman siber yang muncul.
Temukan bagaimana solusi penyimpanan yang lebih cerdas membantu Anda mengelola dan mengaktifkan volume besar data tidak terstruktur, yang mendorong insight AI, merampingkan operasi, dan meningkatkan efisiensi penyimpanan.
Pelajari cara mengatasi tantangan data Anda dengan penyimpanan file dan penyimpanan objek berkinerja tinggi, yang dirancang untuk meningkatkan AI, machine learning, dan proses analisis sambil memastikan keamanan dan skalabilitas data.
Pelajari jenis memori dan penyimpanan flash serta jelajahi bagaimana bisnis menggunakan teknologi flash untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi latensi, dan mempertahankan keefektifan infrastruktur penyimpanan data mereka di masa depan.
IBM Storage FlashSystem menyediakan ketahanan siber dan kemampuan penyimpanan data yang ditingkatkan.
IBM Storage adalah sebuah rangkaian perangkat keras penyimpanan data, penyimpanan yang ditentukan oleh perangkat lunak, dan perangkat lunak manajemen penyimpanan.
IBM Technology Expert Labs menyediakan layanan infrastruktur untuk server, mainframe, dan penyimpanan IBM.
1 Enterprise Flash Storage Market Size, Shares and Trends 2025-2034, Enterprise Precedence Research, 15 September 2025.
2 Solid State Drive (SSD) Market Size & Share Analysis, Growth Trends And Forecast (2025-2030), Mordor Intelligence, 2025.