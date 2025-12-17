Penyimpanan flash muncul pada 1980-an karena kebutuhan akan penyimpanan yang ringkas dan non-volatile tumbuh seiring dengan munculnya lebih banyak perangkat portabel. Pada tahun 1986, Toshiba memperkenalkan NAND flash untuk aplikasi penyimpanan berkapasitas tinggi; pada tahun 1993, Intel memperkenalkan NOR flash, yang dirancang untuk firmware dan sistem tertanam.

Adopsi arus utama flash dimulai dengan diperkenalkannya dua perangkat. Perangkat ini adalah USB flash drive (diperkenalkan pada tahun 2000) dan iPod flash yang digerakkan oleh Apple (diperkenalkan pada tahun 2005). Pada akhir tahun 2000-an, SSD berbasis flash mulai menggantikan HDD di laptop dan lingkungan pusat data.

Teknologi sel telah berkembang secara signifikan selama bertahun-tahun, dari sel tingkat tunggal (SLC) ke sel multi-level (MLC), kemudian sel tingkat tiga (TLC), dan sel tingkat empat (QLC). Pada tahun 2010-an, teknologi 3D NAND secara substansif meningkatkan kepadatan penyimpanan dan menurunkan biaya.

Saat ini, penyimpanan flash mendominasi pasar konsumen dan perusahaan. Menurut Enterprise Precedence Research, pasar penyimpanan flash perusahaan global mencapai 21,92 miliar USD pada tahun 2024. Selain itu, diproyeksikan tumbuh dari 23,71 miliar USD pada tahun 2025 menjadi sekitar 48,03 miliar USD pada tahun 2034, dengan CAGR sebesar 8,16%.¹ Meningkatnya adopsi komputasi cloud dan teknologi virtualisasi, bersama dengan permintaan akan keamanan data dan kepatuhan yang lebih baik, mempengaruhi dan mendorong pertumbuhan ini.

Penyimpanan flash melampaui SSD, menggerakkan USB flash drive (juga disebut USB thumb drive), kartu memori (seperti kartu SD), smartphone, kamera digital, dan perangkat lain yang tak terhitung jumlahnya. Dalam pengaturan perusahaan, penyimpanan flash menggerakkan array all-flash dan mendukung aplikasi mulai dari pusat data skala besar hingga sensor IoT dan lingkungan edge.