NVMe vs M.2: Apa bedanya?

NVMe (non-volatile memory express) adalah protokol untuk transfer data dengan pengurangan biaya overhead sistem per input/output per detik (I/O, atau IOPS) yang digunakan dalam SSD dan penyimpanan flash. Menurut laporan International Data Corporation (IDC) 2023 (tautan berada di luar ibm.com), NVMe dirancang untuk mempercepat transfer data ke sistem yang terhubung melalui PCI express, bus ekspansi serial yang merupakan standar untuk menyambungkan komputer ke satu atau beberapa perangkat periferal. Tidak seperti pendahulunya, Serial Advanced Technology Attachment (SATA), NVMe dibuat untuk media penyimpanan berkinerja tinggi dan non-volatile, sehingga menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk beban kerja konsumen dan perusahaan.

NVMe dapat digunakan di tingkat perusahaan dengan jejak infrastruktur yang lebih kecil dan menggunakan daya yang lebih kecil daripada Small Computer System Interface (SCSI) yang populer. SSD NVMe dapat memberikan waktu respons yang lebih baik daripada HDD karena peningkatan pada drivernya, memungkinkan paralelisme dan polling, serta membantu mengurangi latensi untuk menghindari kemacetan CPU.

Pada tahun 2011, teknologi penyimpanan NVMe diperkenalkan sebagai alternatif dari protokol SATA dan Serial Attached SCSI (SAS), yang telah menjadi standar industri selama beberapa tahun. Selain peningkatan dalam penyimpanan dan teknologi dibandingkan pendahulunya, NVMe berkontribusi pada pengembangan teknologi penting yang sedang dikembangkan pada saat yang sama, termasuk Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI) , dan machine learning (ML).

Bus Peripheral Component Interconnect Express (PCIe)

Salah satu pembeda terpenting dari SSD NVMe adalah cara mengakses penyimpanan flash. Dengan menggunakan bus Peripheral Component Interconnect Express (PCIe), penyimpanan ini menghilangkan pengontrol 'perantara', sehingga sangat mengurangi latensi. Namun, NVMe juga dapat berjalan pada semua jenis interkoneksi 'fabric'—seperti Fibre Channel dan Ethernet—dan dalam Ethernet, iWarp, RoCEv2, iSER, dan NVMe-TCP.

PCIe Gen4 adalah spesifikasi PCI Express terbaru, dan kecepatan transfer datanya dua kali lipat dari Gen3. Sementara PCIe Gen3 memiliki kecepatan transfer 8 giga transfer per detik, (GT/dtk) per jalur PCIe, kecepatan Gen4 adalah 16 GT/dtk, atau dua GB/dtk per jalur PCIe.

Antrean perintah paralel

Tidak seperti drive yang menggunakan protokol SCSI, yang hanya dapat menggunakan satu antrean perintah, SSD NVMe dapat menjalankan puluhan ribu antrean perintah paralel sekaligus. Dengan SSD NVMe, metode koneksi tidak tergantung pada protokol. Misalnya, konektor NVMe PCIe dapat mengakses satu drive melalui tautan PCIe yang menjalankan protokol NVMe.