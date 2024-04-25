Kemajuan teknologi terbaru dalam penyimpanan data telah mendorong bisnis dan konsumen untuk beralih dari hard disk drive (HDD) ke teknologi solid-state drive (SSD) yang lebih cepat dengan latensi lebih rendah. Dalam posting ini, kita akan membahas teknologi baru ini, serta protokol tercepat dan paling populer yang tersedia untuk menghubungkannya ke motherboard komputer —non-volatile memory express (NVMe).

Meskipun istilah SSD dan NVMe sering digunakan untuk menggambarkan dua jenis drive yang berbeda, mereka adalah teknologi penyimpanan data berbeda yang dapat digunakan untuk saling melengkapi. SSD adalah jenis penyimpanan berbasis semikonduktor yang digunakan dengan penyimpanan flash dan NVMe adalah protokol untuk transfer data dengan pengurangan biaya overhead sistem per operasi input/output per detik (I/O atau IOPS) yang digunakan dalam SSD dengan memori flash.

Perbedaan antara teknologi NVMe dan SSD tidak kentara dan bisa membingungkan. Meskipun setiap perangkat NVMe juga merupakan drive SSD, tidak semua SSD adalah drive NVMe. Menurut laporan International Data Corporation (IDC) 2023, NVMe dirancang untuk mempercepat transfer data ke sistem yang terhubung melalui PCI express, bus ekspansi serial standar untuk menghubungkan komputer ke satu atau beberapa perangkat periferal. Namun, tidak semua SSD menggunakan teknologi PCIe; beberapa menggunakan antarmuka SATA dan SAS lebih lama yang dirancang untuk HDD, sehingga kompatibel dengan perangkat lama.