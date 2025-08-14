Di dunia solusi penyimpanan data, solid-state drive (SSD) yang dibangun dari memori flash 3D NAND merupakan inovasi besar. Sementara gelombang awal SSD sangat mahal untuk penyimpanan dalam skala besar dibandingkan dengan hard disk drive (HDD) konvensional, SSD modern lebih cepat, lebih tahan lama, dan lebih andal.

Sel memori flash merupakan inti dari semua SSD. SSD modern memanfaatkan teknologi flash 3D NAND untuk menumpuk berbagai lapisan sel memori secara vertikal.

Dibandingkan dengan 2D NAND lama yang mengatur sel memori dalam matriks datar, sel flash yang ditumpuk secara vertikal meningkatkan densitas penyimpanan data, kapasitas, dan biaya keseluruhan per bit data. Sederhananya, 3D NAND dapat menyimpan lebih banyak bit data dengan lebih baik.

SSD yang kini mampu menyimpan data berukuran terabyte dengan kecepatan penulisan, daya tahan, dan kinerja yang lebih baik merupakan solusi pilihan untuk contoh penggunaan penyimpanan yang lebih besar, mulai dari penyiapan pengeditan video berkualitas tinggi hingga pusat data profesional.

Namun, tidak semua SDD diciptakan sama. Dikategorikan berdasarkan kepadatan memori flash NAND, SSD yang hanya menggunakan flash NAND 2D dikenal sebagai drive SLC (sel tingkat tunggal). Inovasi selanjutnya memperkenalkan 3D NAND, memungkinkan drive MLC (sel banyak tingkat), TLC (sel tiga tingkat), dan QLC (sel empat tingkat) yang menawarkan kinerja lebih baik dengan biaya per bit yang semakin rendah, tergantung pada situasinya.

Meskipun drive QLC dan TLC lebih lambat daripada drive dengan densitas sel yang lebih rendah, produsen seperti Intel dan Samsung menawarkan kinerja yang dioptimalkan melalui berbagai teknik seperti cache DRAM atau SLC.