Apa itu CMMS untuk manufaktur?

Sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) adalah solusi perangkat lunak yang membantu organisasi mengotomatiskan aspek operasi pemeliharaan mereka, mendokumentasikan aktivitas, dan meningkatkan alur kerja. Dalam industri manufaktur, solusi CMMS dapat mengubah proses pemeliharaan reaktif yang ketinggalan zaman menjadi proses proaktif dan preventif modern.
Sebelum adopsi perangkat lunak CMMS secara luas, manajer pemeliharaan bergantung pada alat manual untuk mengelola aktivitas pemeliharaan. Dalam industri manufaktur, karena teknologi baru membuat fasilitas dan sistem lebih kompleks, metode ini menjadi tidak efisien dan ketinggalan zaman. Saat ini platform CMMS yang sangat otonom dapat menyelesaikan tugas pemeliharaan canggih sendiri dan memelihara catatan rinci perbaikan dan peningkatan aset.
Pasar global untuk solusi CMMS, terutama di bidang manufaktur, berkembang pesat. Menurut laporan baru-baru ini, diperkirakan akan mencapai 3,5 miliar USD pada tahun 2034, tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) hampir 10%. Industri manufaktur sendiri diperkirakan bertanggung jawab atas 35% dari pertumbuhan itu.1
Dalam industri manufaktur, waktu henti aset dapat menyebabkan gangguan yang mahal. Platform CMMS modern berfungsi seperti hub pemeliharaan terpusat, membantu bisnis meningkatkan waktu aktif aset dengan mengintegrasikan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), machine learning (ML), dan Internet of Things (IoT).
Melalui penyerapan dan pemantauan data real-time yang dikumpulkan dari sensor IoT, platform CMMS membantu tim pemeliharaan mengoptimalkan aspek-aspek penting dari alur kerja pemeliharaan mereka. Berikut adalah pandangan lebih dekat pada kemampuan inti solusi CMMS dan caranya diterapkan secara khusus untuk kebutuhan industri manufaktur.
Alat CMMS membantu tim pemeliharaan di industri manufaktur berkembang dari praktik pemeliharaan reaktif yang tidak efisien menjadi praktik prediktif yang lebih modern dan efisien.
Platform CMMS modern dapat secara otomatis menjadwalkan pemeliharaan berdasarkan data real-time yang dikumpulkan dari sensor IoT dan secara proaktif menjadwalkan perbaikan atau penggantian suku cadang sebelum gagal. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai pemeliharaan prediktif, membantu mencegah kerusakan yang mahal dan waktu henti yang tidak direncanakan serta memperpanjang siklus hidup peralatan manufaktur.
Perangkat lunak CMMS mengotomatiskan aspek-aspek kritis dari manajemen perintah kerja yang telah dilakukan secara manual di masa lalu, seperti menugaskan teknisi, memesan suku cadang, dan mendokumentasikan tugas pemeliharaan yang telah selesai dilakukan.
CMMS untuk platform manufaktur dapat melacak setiap tugas pemeliharaan dan menyimpan riwayat pemeliharaan komprehensif untuk setiap aset dalam sistemnya. Fitur ini memastikan dokumentasi ketat yang memenuhi persyaratan garansi dan standar audit.
Solusi CMMS membantu manajer pengadaan dalam manufaktur mengelola persediaan suku cadang mereka dengan lebih efisien.
Platform CMMS dapat diprogram untuk secara otomatis menyusun ulang item ketika stok rendah dan untuk mengantisipasi kekurangan suku cadang sebelum pemeliharaan terjadwal. CMMS untuk manufaktur membantu tim manajemen inventaris mengurangi kekurangan suku cadang, meningkatkan penghematan biaya, dan menghilangkan kesalahan manusia.
Sistem perangkat lunak CMMS modern membantu tim manufaktur memantau semua aspek kinerja aset secara real-time.
Platform perangkat lunak CMMS dilengkapi dengan dasbor canggih yang memvisualisasikan metrik dan indikator kinerja utama (KPI) seperti waktu aktif, waktu henti, dan keausan. Kemampuan ini memungkinkan tim untuk melacak kinerja aset dan menemukan peluang untuk perbaikan.
Solusi CMMS modern adalah sistem pemeliharaan terpusat, intuitif, dan berbasis data yang merampingkan dan mengotomatiskan berbagai tugas pemeliharaan.
Seringkali, platform ini dapat dihubungkan ke sistem lain seperti rangkaian manajemen aset perusahaan (EAM) atau perangkat lunak manajemen fasilitas berbantuan komputer (CAFM). Pendekatan ini memberi manajer pemeliharaan pandangan terpadu tentang bagaimana semua aset mereka berkinerja dan dipelihara.
Industri manufaktur bergantung pada alat CMMS untuk mempertahankan aset yang paling berharga. Dari otomatisasi hingga peningkatan efisiensi, hingga sistem AI dan IoT mutakhir yang dapat bekerja secara mandiri, berikut adalah manfaat utama CMMS untuk manufaktur.
Salah satu cara terpenting alat CMMS membantu meningkatkan pemeliharaan aset di industri manufaktur adalah dengan memastikan aset selalu berkinerja pada tingkat puncak. Mereka juga meminimalkan waktu henti sebisa mungkin. Dengan memantau kesehatan dan kinerja aset secara ketat dan mengotomatiskan aspek-aspek penting penjadwalan pemeliharaan, solusi CMMS modern mengurangi waktu henti, meningkatkan waktu aktif, dan memperpanjang siklus hidup aset.
Perangkat lunak CMMS dapat diatur untuk menjadwalkan pemeliharaan sesuai dengan interval waktu dan pembacaan meter, memastikan aset diperbaiki sebelum kerusakan dan kegagalan peralatan menyebabkan penghentian pekerjaan. Mengandalkan perangkat IoT seperti sensor yang melekat pada mesin dan suku cadang manufaktur yang kompleks, perangkat lunak CMMS dapat mengukur KPI seperti getaran, tingkat cairan, tekanan, dan suhu. Perangkat lunak ini kemudian dapat memberitahu teknisi ketika hal-hal tersebut mencapai tingkat yang tidak aman.
Platform CMMS yang kuat dan diimplementasikan dengan baik dapat membantu tim operasi manufaktur berkembang dari pendekatan manual yang ketinggalan zaman ke pendekatan modern yang lebih efisien yang menggunakan teknologi baru. Manajer fasilitas, misalnya, menggunakan perangkat lunak CMMS untuk memperkirakan kebutuhan pemeliharaan terlebih dahulu dan menjadwalkan pemeliharaan pada waktu yang tidak akan mengganggu jalur produksi.
Solusi CMMS sangat penting untuk membantu perusahaan manufaktur mencapai tujuan transformasi digital mereka. Menurut sebuah laporan baru-baru ini, 57% manajer pemeliharaan di industri manufaktur masih menjalankan aset hingga rusak sebelum memperbaikinya, pendekatan yang mahal dan berisiko yang dikenal sebagai pemeliharaan run-to-failure (jalankan hingga rusak).2 Solusi CMMS modern membantu manajer beralih dari praktik run-to-failure dan memungkinkan mereka memperbaiki dan mengganti aset secara lebih strategis.
Platform CMMS untuk manufaktur membantu manajer fasilitas dan tim pemeliharaan menurunkan biaya dalam beberapa cara penting. Data IoT real-time dari sensor yang melekat pada sistem manufaktur yang kompleks secara konstan memantau kondisi aset, mengurangi kemungkinan kerusakan yang mahal dan tidak terduga. Alat CMMS juga membantu memperpanjang siklus hidup aset sehingga mereka bekerja pada tingkat puncak lebih lama dan tidak perlu sering diganti.
Selain meningkatkan kinerja aset dan kesehatan secara keseluruhan, platform CMMS membantu tim pemeliharaan mengurangi biaya dengan membuat proses dan alur kerja lebih efisien. Dengan mengotomatiskan tugas-tugas yang sebelumnya memerlukan input manual (misalnya, pencatatan, penugasan perintah kerja, dan manajemen inventaris), alat CMMS memungkinkan tim pemeliharaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.
Aspek lain dari operasi pemeliharaan yang ditingkatkan oleh alat CMMS modern adalah praktik kepatuhan terhadap peraturan yang ketat dan seringkali mahal. Organisasi manufaktur yang beroperasi di berbagai wilayah menghadapi rintangan signifikan dalam mematuhi hukum lebih dari satu negara atau wilayah.
Platform CMMS mengotomatiskan tugas ini, seringkali melalui integrasi sistem manajemen kepatuhan (CMS). CMS menyimpan catatan rinci tentang pemeliharaan aset dan memastikan praktik dan prosedur mematuhi hukum dan persyaratan yang relevan.
Industri manufaktur menunjukkan permintaan yang kuat untuk platform CMMS yang mengintegrasikan kemampuan kepatuhan. Permintaan ini disebabkan oleh banyaknya peraturan yang dihadapi seputar keselamatan pekerja dan jaminan kualitas (QA). CMMS dan CMS untuk alat manufaktur membantu tim menjaga keselamatan pekerja, memastikan kualitas produk dan mengurangi risiko denda mahal yang timbul karena pelanggaran.
Industri yang bergantung pada teknologi CMMS semakin beralih dari sistem on premises yang mahal dan tidak fleksibel ke solusi berbasis cloud yang sangat dapat diskalakan, lebih efisien, dan hemat biaya.
Tren ini juga berdampak pada industri manufaktur. Banyak organisasi manufaktur menghentikan infrastruktur on premises mereka untuk beralih ke platform CMMS berbasis cloud yang dapat ditunda dan diperbarui sebagai solusi perangkat lunak sebagai layanan (SaaS).
Alat CMMS berbasis cloud memiliki banyak keuntungan bagi organisasi manufaktur. Teknisi lapangan dapat mengakses data yang sama di perangkat mobile mereka seperti manajer fasilitas on premises; melacak, mengedit, dan mengeluarkan permintaan kerja, semuanya dari ponsel mereka.
Solusi CMMS berbasis cloud juga lebih mudah diakses dan dapat diskalakan untuk organisasi yang lebih kecil, mengurangi jumlah investasi di muka yang diperlukan untuk menerapkan solusi CMMS.
Dari memelihara pabrik mobil yang luas dengan sistem AI otonom yang mutakhir, hingga memungkinkan mekanik melakukan perbaikan dengan mengikuti instruksi pada ponsel mereka, berikut adalah lima studi kasus untuk platform CMMS dalam manufaktur.
1. Pemeliharaan prediktif untuk pabrik suku cadang kendaraan: Produsen mobil dan suku cadang mobil biasanya mengoperasikan pabrik manufaktur besar dengan mesin yang kompleks dengan setelan tinggi yang sering rusak. Waktu henti bisa mahal dan pekerjaan manual memakan waktu dan tidak efisien. Solusi CMMS dengan pemeliharaan prediktif mendeteksi ketika mesin tidak beroperasi dengan benar dan secara otomatis membuat perintah kerja untuk perbaikan, meningkatkan kinerja dan memperpanjang umur keseluruhan.
2. Penjadwalan pemeliharaan preventif dalam manufaktur farmasi: Seperti industri otomotif, perusahaan farmasi bergantung pada pabrik produksi besar dengan mesin kompleks untuk berfungsi. Dalam bidang farmasi, pergeseran dari perbaikan manual yang rawan kesalahan ke pemeliharaan proaktif yang dapat dijadwalkan sebelumnya adalah transformatif. Solusi CMMS membantu tim pemeliharaan perusahaan farmasi menjadwalkan pemeliharaan preventif secara proaktif, sehingga sistem tidak mengalami kerusakan yang mahal selama produksi.
3. Perencanaan pemeliharaan untuk operasi pemeliharaan yang kompleks: Platform perangkat lunak manajemen pemeliharaan membantu tim pemeliharaan manufaktur mengoordinasikan tugas pemeliharaan, daftar periksa, dan inventaris suku cadang di berbagai lokasi. Alat CMMS berbasis cloud memungkinkan praktik ini dengan mengizinkan akses pada perangkat mobile dari mana saja. Ini meningkatkan koordinasi antara tim pemeliharaan, meningkatkan waktu aktif aset, dan membantu mengoptimalkan rantai pasokan suku cadang yang kompleks.
4. Peningkatan keselarasan antar departemen: Solusi CMMS mudah diintegrasikan dengan alat perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) lainnya, menjadikannya alat penting dalam menyelaraskan anggaran di beberapa departemen. Misalnya, dengan rangkaian CMMS/ERP yang terintegrasi penuh, tim yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan di pabrik manufaktur besar dapat melacak biaya pemeliharaan secara real time. Pendekatan ini meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data dan mengurangi ketergantungan pada tugas manual.
5. Peningkatan keselamatan pekerja di pabrik besar: CMMS yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan pabrik manufaktur yang besar dan kompleks dapat membantu meningkatkan keselamatan pekerja dalam beberapa cara penting. Dengan membangun sistem yang terorganisir, transparan, dan proaktif yang dapat diikuti pekerja untuk memelihara peralatan dengan aman di tempat kerja, CMMS membantu mengurangi jumlah dan tingkat keparahan kecelakaan kerja. Selain itu, di lingkungan berisiko tinggi di mana bahan kimia, listrik, dan mesin beroperasi dalam area yang sama, CMMS dapat mengotomatiskan tugas manual yang berbahaya. Solusi ini juga menjadwalkan pemeliharaan preventif untuk memastikan bahwa suku cadang tidak aus dan rusak saat operasi.
Teknologi CMMS telah mengikuti perkembangan AI, ML, dan IoT, dengan berbagai kemampuan baru yang muncul ketika ada terobosan dalam teknologi-teknologi tersebut.
Misalnya, pengenalan ChatGPT dan platform AI generatif lainnya pada tahun 2022 terkait dengan serangkaian perkembangan baru dalam kemampuan CMMS. Kemajuan ini termasuk otomatisasi perintah kerja, analisis akar masalah, dan panduan pemeliharaan interaktif.
Berikut adalah pandangan lebih dekat pada tiga area di mana AI, ML, dan IoT terus tumbuh dan mempengaruhi bagaimana platform CMMS berkembang.
Platform CMMS dengan kemampuan pengumpulan dan analisis data secara real-time merupakan inti dari apa yang disebut oleh para pemimpin teknologi sebagai manufaktur pintar atau Industri 4.0. Industri 4.0 mewakili gagasan bahwa proses manufaktur sedang mengalami perubahan monumental karena pengenalan teknologi baru.
Platform CMMS, dengan kemampuan pengumpulan IoT real-time dan analisis data pemeliharaan, terus berfungsi sebagai fondasi untuk Industri 4.0. Platform ini menggunakan ribuan sensor IoT yang terhubung ke internet yang terus-menerus berbagi dan menganalisis data untuk mengoptimalkan proses, meningkatkan kinerja aset, dan meningkatkan efisiensi operasional.
Augmented reality (AR), integrasi real-time informasi digital ke dalam lingkungan pengguna, memiliki dampak besar pada bagaimana teknisi memperbaiki mesin yang kompleks dan mahal yang diandalkan pabrik manufaktur.
Menggunakan teknologi AR, teknisi pabrik manufaktur saat ini dapat mengikuti instruksi tentang permintaan pemeliharaan yang mereka layani secara real-time menggunakan perangkat mobile. Ketika teknologi berkembang dan pergeseran ke CMMS berbasis cloud menjadi lebih luas, perkirakan alat AR CMMS akan meningkat kecanggihannya.
Secara tradisional, salah satu hambatan masuk yang paling besar untuk solusi CMMS adalah biaya. Organisasi yang lebih kecil tidak mampu membayar investasi dalam infrastruktur on premises yang diperlukan untuk meluncurkan solusi CMMS mereka sendiri.
CMMS berbasis cloud telah mengubah semua itu, memungkinkan organisasi kecil hingga menengah di industri manufaktur untuk memanfaatkan platform CMMS canggih yang sama dengan beberapa perusahaan terbesar di dunia. Dengan biaya masuk yang rendah, skalabilitas tinggi, dan fleksibilitas tinggi, solusi CMMS berbasis cloud membantu produsen dari semua ukuran memanfaatkan kemampuan CMMS untuk kebutuhan bisnis mereka yang paling mendesak.
Gunakan proses prediktif yang didukung AI untuk meningkatkan hasil produksi pabrik, mengurangi inventaris suku cadang, dan menyederhanakan layanan manajemen aset.
Pelajari cara memberdayakan tim operasi Anda dengan manajemen aset dan kinerja cerdas.
Didukung oleh data AI dan IoT, aset yang terhubung dan cerdas dapat mengoptimalkan kinerja, beradaptasi dengan keadaan yang berubah, dan membantu memastikan keberlanjutan.
Optimalkan jadwal, sumber daya, dan kinerja aset dengan IBM Maximo Application Suite.
Gunakan AI dan insight data untuk mengoptimalkan kinerja aset dari awal hingga akhir.
Transformasi operasi Anda menggunakan data yang lengkap dan teknologi AI yang kuat untuk mengintegrasikan proses pengoptimalan dan memungkinkan pertumbuhan yang cerdas.
Maksimalkan hasil dari aset perusahaan Anda dengan IBM Maximo Application Suite, set perangkat lunak cerdas yang terintegrasi. Kelola dan pantau aset secara lebih efektif dengan menggunakan analitik canggih, AI, dan otomatisasi, termasuk pemeliharaan prediktif untuk meningkatkan keandalan aset.
