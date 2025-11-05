Meski sistem manajemen fasilitas yang dibantu komputer (CAFM) semakin populer karena kemampuan mereka untuk dengan cepat mengintegrasikan teknologi baru dalam meningkatkan efisiensi, solusi ini bukan satu-satunya perangkat lunak manajemen fasilitas yang digunakan perusahaan. Berikut adalah dua jenis perangkat lunak manajemen fasilitas lain yang serupa cara kerjanya.

Sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS)

Sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS), adalah sistem perangkat lunak yang memusatkan dan mengoptimalkan operasi pemeliharaan yang berkaitan dengan aset individual.

CMMS biasanya lebih terfokus dan teknis daripada CAFM, yang dapat melacak informasi yang berkaitan dengan alokasi sumber daya, manajemen real estat dan area terkait aset non-teknis lainnya.

Sistem manajemen tempat kerja terintegrasi (IWMS)

Sistem manajemen tempat kerja terintegrasi (IWMS) adalah kebalikan dari CMMS dalam hal hubungan dengan CAFM karena sistem ini melacak metrik yang lebih luas daripada yang biasanya ditangani oleh CAFM.

Perusahaan sering menggabungkan kemampuan CAFM dan CMMS untuk memberikan tim manajemen proyek pandangan holistik tentang kinerja aset dan keterkaitannya dengan kondisi bisnis secara keseluruhan.

IWMS biasanya digunakan oleh organisasi besar yang ingin memperluas kemampuan CAFM ke berbagai bidang seperti manajemen sewa, arus kas, dan keberlanjutan melalui satu dasbor yang mudah digunakan.