Apa itu manajemen siklus sertifikat?

Manajemen siklus sertifikat (CLM) adalah proses formal untuk mengelola dan mengamankan sertifikat digital suatu organisasi. CLM bertujuan untuk menyederhanakan dan mengotomatiskan setiap tahap siklus sertifikat: inventarisasi, penerbitan, penerapan, pemantauan, perpanjangan, pencabutan, dan penghapusan.

Sertifikat digital adalah dokumen elektronik yang menggunakan kriptografi kunci publik untuk membuktikan identitas pembawa mereka. Sertifikat ini kerap digunakan untuk mengautentikasi identitas bukan manusia (NHI) seperti situs web, server, aplikasi , dan agen AI.

Ketika NHI berkembang melalui jaringan perusahaan—didorong oleh DevOps, lingkungan cloud, kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML)—sertifikat menjadi komponen yang semakin penting dari manajemen identitas dan akses (IAM).

Namun, ledakan NHI juga berarti ledakan sertifikat, yang harus dilindungi dari aktor ancaman seperti kredensial digital lainnya.

Sertifikat juga membawa komplikasi tambahan: tanggal kedaluwarsa.

Secara desain, sertifikat tidak berlaku selamanya. Jika suatu sertifikat kedaluwarsa sebelum dapat diperbarui, dapat terjadi gangguan besar, pemadaman layanan, dan downtime/waktu henti. Pelanggan mungkin tidak dapat mengakses situs web. Bagian penting dari infrastruktur jaringan mungkin berhenti berfungsi. Sistem pemroses pembayaran dapat mengalami gangguan.

Manajemen siklus sertifikat bertujuan untuk memberikan alat, taktik, dan strategi organisasi untuk menyederhanakan alur kerja sertifikat utama, seperti melacak status sertifikat, mengendalikan akses, dan memperbarui dan mencabut sertifikat. Dengan cara ini, CLM dapat membantu mengurangi penipuan, pencurian, dan penyalahgunaan sertifikat sekaligus mencegah pemadaman yang tidak terduga dan merugikan.