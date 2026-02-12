Apa itu autentikasi API?

Autentikasi membantu memastikan bahwa pengguna yang berwenang dapat mengakses sumber daya yang mereka butuhkan sambil melindungi data sensitif dan menjaga keamanan API.

Antarmuka pemrograman aplikasi (API) adalah pilar utama ekosistem TI modern, yang memungkinkan aplikasi, basis data, perangkat, dan komponen TI lainnya untuk bertukar data di seluruh arsitektur, lingkungan, dan protokol. API sekarang menjadi cara utama organisasi mengintegrasikan layanan dan mengotomatiskan alur kerja, dengan 82% perusahaan mengadopsi setidaknya beberapa tingkat strategi API-first, menurut Postman. Tetapi organisasi sering kesulitan untuk menjaga keamanan dan visibilitas atas koneksi kompleks ini.

Meskipun ekosistem TI berbasis API membantu perusahaan meningkatkan kelincahan, skalabilitas, dan efisiensi, mereka juga dapat membuat organisasi mengalami serangan siber, pelanggaran data, dan kerentanan keamanan lainnya. Autentikasi API yang kuat, bersama dengan teknik manajemen identitas dan akses (IAM) lainnya, dapat membantu organisasi mendapatkan manfaat dari integrasi sambil melindungi dari ancaman keamanan.

Autentikasi API sangat penting bagi perusahaan besar, dengan platform integrasi aplikasi perusahaan (EAI)—yang memungkinkan manajemen hubungan pelanggan (CRM), perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), dan sistem bisnis penting lainnya untuk berkomunikasi meskipun ada perbedaan arsitektur dan data—yang dapat mencakup ratusan atau ribuan komponen dan layanan integrasi. Perusahaan dengan setidaknya 10.000 karyawan sekarang menggunakan rata-rata 660 aplikasi SaaS, menurut studi Zylo tahun 2025.

Dengan layanan yang tersebar di lingkungan on premises, hybrid, dan multi-cloud, banyak perusahaan beralih ke metode autentikasi canggih, seperti token, kunci sandi, autentikasi multi-faktor adaptif (MFA), dan teknik berbasis enkripsi lainnya. Pendekatan ini dapat menawarkan beberapa lapisan perlindungan dan tingkat kontrol yang lebih dalam dibandingkan dengan teknik tradisional.

Autentikasi dapat digunakan untuk membantu mengamankan berbagai jenis interaksi berbasis API, termasuk komunikasi antara layanan mikro, pertukaran data melalui API Gateway, serta mekanisme masuk tunggal (SSO) dan MFA untuk aplikasi perusahaan.

Sekitar 99% organisasi melaporkan mengalami masalah keamanan API, dengan masalah autentikasi mencapai 29% insiden, menurut laporan State of API Security 2025 dari Salt Lab. Tantangan keamanan dapat muncul antara lain karena praktik-praktik hak istimewa yang buruk, penyimpanan rahasia yang tidak aman, dan manajemen sesi yang tidak merata (ketika pencabutan, kedaluwarsa, dan penyegaran misalnya didistribusikan secara tidak konsisten di seluruh organisasi).

Organisasi dapat memperkuat sistem autentikasi API mereka dengan menerapkan token dan manajemen hak akses istimewa, mempertahankan pengawasan terpusat dan dengan hanya menggunakan pustaka perangkat lunak yang tepercaya dan terpelihara dengan baik, di samping praktik terbaik lainnya.