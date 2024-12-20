Mari kita kembali sejenak ke awal tahun 2024. Saat itu, antusiasme terhadap kemampuan potensi AI sangat tinggi, terutama dalam meningkatkan pengalaman pelanggan (CX). Seiring berjalannya tahun, satu hal menjadi semakin jelas: AI tidak akan pergi ke mana pun.

Konsumen saat ini semakin menyadari potensi AI; beberapa bahkan memahami masalah privasi dan tantangan yang menyertainya. Namun, meskipun terjadi banyak perubahan dalam cara konsumen melakukan pengeluaran, yang tetap penting adalah menghadirkan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Jika pengalaman yang mereka dapatkan tidak memuaskan, pelanggan kemungkinan besar akan beralih ke bisnis lain yang lebih menarik.

Dengan jelas: bisnis perlu menemukan cara untuk menjaga pelanggan tetap terlibat dan setia pada merek mereka. Seperti yang dijelaskan dengan jelas dalam laporan IBM® Institute for Business Value 5 Trends for 2025, "Tidak ada yang membuat pelanggan kembali seperti pengalaman yang dipersonalisasi." Dengan mengacu pada hal tersebut, berikut tujuh tren pengalaman pelanggan yang dapat membantu para pemimpin bisnis mendorong loyalitas dan mempertahankan pelanggan pada tahun 2025.