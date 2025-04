Jelajahi masalah privasi di era AI

Undang-undang mengenai privasi data mulai berlaku di beberapa yurisdiksi Amerika dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya termasuk California Consumer Privacy Act dan Undang-Undang Privasi dan Keamanan Data Texas. Pada bulan Maret 2024, Utah memberlakukan Undang-Undang Kecerdasan Buatan dan Kebijakan, yang dianggap sebagai undang-undang negara bagian utama pertama yang secara khusus mengatur penggunaan AI.

Di tingkat federal, pemerintah AS belum menerapkan undang-undang AI dan privasi data nasional baru. Namun, pada tahun 2022, Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi Gedung Putih (OSTP) merilis “Blueprint for an AI Bill of Rights” (Cetak biru untuk RUU Hak AI). Kerangka kerja yang tidak mengikat menggambarkan lima prinsip untuk memandu pengembangan AI, termasuk bagian yang didedikasikan untuk privasi data yang mendorong profesional AI untuk meminta persetujuan individu terkait penggunaan data.