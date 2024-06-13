Apa itu interaksi pelanggan?

Harapan pelanggan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, mengarahkan pelanggan untuk mengubah loyalitas merek lebih cepat. Sebuah studi retail IBM 2024 menemukan bahwa 77% konsumen di semua kelompok pendapatan mengatakan mereka memilih satu opsi dibandingkan opsi lainnya ketika harga terlalu tinggi. Oleh karena itu, organisasi sering kali perlu memprioritaskan upaya interaksi pelanggan mereka di seluruh siklus hidup pelanggan untuk membuat pelanggan senang.

Menurut Salesforce, 80% pelanggan menghargai pengalaman yang diberikan organisasi, sama seperti produk dan layanan yang mereka jual.1 Organisasi perlu terhubung dengan pelanggan di seluruh perjalanan pelanggan omnichannel mereka, mulai dari interaksi di dalam toko hingga media sosial, email, forum, dan pusat kontak. Menyediakan layanan pelanggan adalah cara terbaik untuk memberikan interaksi pelanggan yang sukses di sepanjang perjalanan pelanggan.

Beberapa pelanggan semakin menginginkan hubungan emosional yang lebih dalam dengan perusahaan tempat mereka membeli produk dan layanan. Pelanggan lain hanya menginginkan barang yang mereka beli berfungsi tanpa masalah.

Interaksi pelanggan yang efektif membantu organisasi mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada.