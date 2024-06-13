Apa itu interaksi pelanggan?

Interaksi pelanggan adalah tindakan memberikan pengalaman positif kepada pelanggan di seluruh perjalanan pelanggan. Strategi interaksi pelanggan adalah ciri khas dari pengalaman pelanggan secara keseluruhan.
Harapan pelanggan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, mengarahkan pelanggan untuk mengubah loyalitas merek lebih cepat. Sebuah studi retail IBM 2024 menemukan bahwa 77% konsumen di semua kelompok pendapatan mengatakan mereka memilih satu opsi dibandingkan opsi lainnya ketika harga terlalu tinggi. Oleh karena itu, organisasi sering kali perlu memprioritaskan upaya interaksi pelanggan mereka di seluruh siklus hidup pelanggan untuk membuat pelanggan senang.
Menurut Salesforce, 80% pelanggan menghargai pengalaman yang diberikan organisasi, sama seperti produk dan layanan yang mereka jual.1 Organisasi perlu terhubung dengan pelanggan di seluruh perjalanan pelanggan omnichannel mereka, mulai dari interaksi di dalam toko hingga media sosial, email, forum, dan pusat kontak. Menyediakan layanan pelanggan adalah cara terbaik untuk memberikan interaksi pelanggan yang sukses di sepanjang perjalanan pelanggan.
Beberapa pelanggan semakin menginginkan hubungan emosional yang lebih dalam dengan perusahaan tempat mereka membeli produk dan layanan. Pelanggan lain hanya menginginkan barang yang mereka beli berfungsi tanpa masalah.
Interaksi pelanggan yang efektif membantu organisasi mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada.
Mengoptimalkan interaksi pelanggan cenderung menghasilkan beberapa manfaat penting.
Mengurangi tingkat churn: Pelanggan yang terlibat lebih kecil kemungkinannya untuk meninggalkan perusahaan yang mereka sukai. Dengan berfokus pada komunikasi dengan pelanggan dan memahami kebutuhan pelanggan, mereka dapat memperbaiki masalah apa pun sebelum membuat pelanggan menjauh.
Meningkatkan kepuasan pelanggan: Pelanggan yang terlibat kemungkinan lebih bahagia dan lebih mungkin merekomendasikan perusahaan kepada teman-teman mereka.
Mendorong keuntungan organisasi: Meningkatkan interaksi pelanggan membantu organisasi menghabiskan lebih sedikit uang untuk menemukan pelanggan baru, yang dapat menghabiskan biaya empat hingga lima kali lipat daripada mempertahankan pelanggan yang sudah ada.
Pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dan kelemahan utama: Organisasi yang memprioritaskan interaksi dengan pelanggan cenderung menerima lebih banyak masukan tentang apa yang baik dan buruk dari penawaran mereka yang ada. Organisasi yang maju dapat menggunakan informasi ini untuk meningkatkan produk mereka guna mendorong kepuasan pelanggan yang lebih tinggi.
Ada beberapa tren interaksi pelanggan utama bagi organisasi untuk memastikan mereka mengoptimalkan pengalaman pelanggan pada audiens target mereka.
Organisasi yang cerdas tidak menunggu hingga pelanggan menghubungi dengan masalah atau pertanyaan untuk tetap terhubung dengan mereka. Mereka menjangkau momen-momen penting selama perjalanan pelanggan, terutama setelah pembelian, untuk memberikan masukan dan saran tentang cara menggunakan solusi.
Banyak pelanggan, terutama mereka yang berasal dari generasi muda, mengharapkan perusahaan tempat mereka membeli barang memiliki pandangan dan perspektif yang sama dengan mereka. Beberapa organisasi merangkul dukungan publik untuk tujuan sosial yang penting, sementara yang lain membatasi dukungan mereka.
Konsumen perorangan menyukai merek karena alasan yang berbeda. Mereka mungkin menginginkan sesuatu yang terasa mewah, modis, atau berkelanjutan. Organisasi yang cerdas memahami apa yang memotivasi pelanggan mereka saat ini dan calon pelanggan mereka, dan menyesuaikan pengalaman merek untuk memancing perasaan tersebut.
Organisasi memiliki beberapa cara untuk meningkatkan interaksi pelanggan.
Ada beberapa KPI berbeda yang dapat dilacak organisasi untuk mengukur interaksi pelanggan. Memanfaatkan data pelanggan real-time adalah cara yang bagus untuk mengantisipasi masalah pelanggan apa pun.
Studi konsumen IBM tahun 2024 menemukan bahwa lebih dari setengah responden menyatakan minat mereka untuk menggunakan bot atau asisten virtual (55%), augmented atau virtual reality (55%), dan aplikasi AI (59%) saat mereka berbelanja retail.
AI generatif: Ada beberapa contoh penggunaan utama untuk AI generatif dalam meningkatkan interaksi pelanggan, termasuk:
AI percakapan: Setiap pelanggan berbeda. Beberapa pelanggan akan selalu lebih suka berbicara dengan perwakilan layanan pelanggan. Sementara yang lain akan lebih suka terlibat dengan chatbot cerdas untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka. Pemasaran percakapan menggunakan AI generatif untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan prospek melalui interaksi real-time yang dipersonalisasi di berbagai saluran pemasaran. Ini mendukung chatbot dan alat lain yang dapat menghilangkan kebutuhan karyawan untuk memberikan informasi.
Layanan pelanggan yang dibantu AI: Sebuah studi Institute for Business Value menemukan bahwa 63% eksekutif berencana untuk menggunakan AI generatif untuk membantu agen layanan pelanggan pada akhir 2023. AI generatif dapat membantu agen menemukan jawaban atas masalah pelanggan lebih cepat dengan mencari melalui transkrip panggilan sebelumnya atau data pelanggan lainnya.
Layanan pelanggan prediktif: Organisasi dapat menggunakan informasi dari interaksi pelanggan untuk membuat FAQ dinamis dari pertanyaan dan jawaban yang paling sering atau membuat resolusi terlebih dahulu untuk masalah mendatang.
Analisis sentimen: AI Generatif dapat menganalisis data pelanggan dalam jumlah besar untuk mengekstrak tren, perilaku, preferensi, dan perasaan. Mengkurasi dan menggunakan informasi ini memberdayakan bisnis untuk memahami, terhubung dengan, dan melayani pelanggan mereka. Misalnya, data dapat membantu meningkatkan kampanye pemasaran yang ditargetkan atau penawaran produk dan layanan.
Machine learning (ML): Organisasi yang mengumpulkan banyak masukan dari pelanggan dapat menggunakan ML untuk mengurai informasi tersebut dan menghasilkan insight yang dapat ditindaklanjuti. ML dapat menggunakan data dan algoritma untuk memungkinkan AI meniru cara manusia belajar.
Otomatisasi: Otomatisasi membantu organisasi merampingkan alur kerja dan menyesuaikan pengalaman. Sebuah organisasi yang telah merangkul otomatisasi dapat memberikan pengalaman pelanggan yang sangat baik, mulai dari kesadaran hingga pembelian.
Misalnya, prospek yang datang ke situs web dapat terlibat dengan chatbot AI yang dapat memberikan lebih banyak informasi. Pelanggan tersebut dapat meminta informasi lebih lanjut dengan memberikan alamat email mereka. Organisasi dapat mengatur alur kerja email untuk memberikan informasi lebih lanjut, penawaran eksklusif, dan meminta masukan.
Augmented Reality (AR): AR melibatkan integrasi informasi digital secara real-time ke dalam lingkungan pengguna. Organisasi dapat meningkatkan interaksi pelanggan dengan menggunakan AR untuk menunjukkan kepada pelanggan bagaimana produk perawatan pribadi terlihat pada mereka atau bagaimana barang rumah tangga terlihat di rumah mereka.
Realitas virtual (VR): Organisasi dapat menggunakan realitas virtual untuk menciptakan pengalaman yang lebih mendalam bagi pelanggan mereka. Mereka dapat membuat materi pemasaran, visualisasi produk, dan pengalaman lain untuk membantu pelanggan membuat keputusan pembelian yang penting.
IBM dinobatkan sebagai Pemimpin selama 19 tahun berturut-turut dalam Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Alat Integrasi Data.
Pelajari cara mengintegrasikan observabilitas data ke dalam organisasi Anda untuk meningkatkan kualitas data secara keseluruhan, tata kelola data, dan efisiensi biaya ekosistem data Anda.
Sederhanakan akses data dan otomatiskan tata kelola data. Temukan kekuatan mengintegrasikan strategi data lakehouse ke dalam arsitektur data Anda, termasuk mengoptimalkan biaya beban kerja Anda dan menskalakan AI dan analitik dengan semua data Anda, di mana saja.
Pelajari bagaimana pendekatan data lakehouse terbuka dapat memberikan data yang dapat dipercaya, serta mempercepat analitik dan eksekusi proyek AI.
Jelajahi sinergi penting tata kelola, risiko, dan kepatuhan (GRC) dalam operasi bisnis modern.
Bangun fondasi data yang diatur untuk mempercepat hasil data dan memenuhi persyaratan privasi dan kepatuhan.
Bersiaplah menghadapi Undang-Undang AI UE dan bangun pendekatan tata kelola AI yang bertanggung jawab dengan bantuan IBM Consulting.
Temukan perangkat lunak tata kelola data untuk penemuan, kualitas, dan perlindungan.
Membangun fondasi data yang diatur untuk mempercepat hasil data dan memenuhi persyaratan privasi dan kepatuhan.