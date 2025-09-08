Solusi tata kelola data

Tata kelola data adalah disiplin manajemen data yang berfokus pada kualitas, keamanan, dan ketersediaan data organisasi. Tata kelola data membantu memastikan integritas data dan keamanan data dengan menetapkan dan menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur untuk pengumpulan, kepemilikan, penyimpanan, pemrosesan, dan penggunaan data.