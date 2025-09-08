Solusi tata kelola data

Buat fondasi data yang diatur untuk mempercepat hasil data dan memenuhi persyaratan keamanan, privasi, dan kepatuhan

Percayai data Anda. Percayai AI Anda.

Temukan cara tata kelola Data dan tata kelola AI yang kuat membangun akurasi, keadilan, dan keamanan ke dalam setiap keputusan. Baca blog terbaru kami untuk melihat mengapa tata kelola adalah fondasi untuk inovasi yang dapat dipercaya.

Bangun kepercayaan. Berikan hasil.

Tata kelola data adalah disiplin manajemen data yang berfokus pada kualitas, keamanan, dan ketersediaan data organisasi. Tata kelola data membantu memastikan integritas data dan keamanan data dengan menetapkan dan menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur untuk pengumpulan, kepemilikan, penyimpanan, pemrosesan, dan penggunaan data. 
Memecah silo data

Akses data di seluruh silo bisnis, on premises , dan cloud, tanpa memindahkan data.
Jaga kerahasiaan dan keamanan data

Lindungi penggunaan data secara universal dengan penegakan privasi dan kebijakan penggunaan di seluruh data.
Berdayakan semua konsumen data

Memungkinkan pengguna dari semua tingkat keterampilan untuk mengakses data tepercaya dengan antarmuka yang disesuaikan (kode, Canvas, no-code).
Meningkatkan produktivitas

Bangun struktur data yang menghubungkan data silo yang didistribusikan di seluruh lanskap hybrid cloud.

Produk dan layanan unggulan

IBM watsonx.governance

Toolkit IBM® watsonx.governance terintegrasi dengan lancar dengan sistem Anda yang ada untuk mempercepat terwujudnya AI yang bertanggung jawab. Alur kerja otomatis mengoperasionalkan praktik terbaik yang ditentukan dalam program tata kelola AI.

 Integrasi IBM® watsonx.data kecerdasan

IBM watsonx.data intelligence menemukan, mengkurasi, dan mengatur aset data, mengubah informasi mentah menjadi AI yang akurat dan insight yang bermakna di seluruh lingkungan on premises dan cloud.

Guardium AI Security

Guardium AI Security menawarkan solusi kelas Enterprise yang tangguh untuk mengelola keamanan aset AI Anda.

 Konsultasi Data dan AI

Di IBM Consulting®, kami membimbing klien untuk ‘menggunakan AI yang tepat’ untuk menciptakan nilai di seluruh perusahaan dan ‘memperlakukan AI dengan tepat’ untuk mengurangi risiko penciptaan nilai.

Contoh penggunaan

Persiapkan, bersihkan, dan kelola data dan AI Anda dalam alat yang sama.
Membangun model Anda secara kolaboratif, memitigasi bias, dan menerapkan tanpa meninggalkan platform.

Dapatkan visibilitas tentang eksposur risiko dengan alat otomatis dan pemantauan real-time—temukan kerentanan, perbaiki kesalahan konfigurasi, dan bangun AI yang tepercaya melalui tata kelola dan keamanan proaktif.

Sumber daya

Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Solusi Kualitas Data yang Ditingkatkan
Temukan alasan IBM dinobatkan sebagai Pemimpin untuk ke-17 kalinya secara berturut-turut dalam Gartner Magic Quadrant™ 2024 untuk Solusi Kualitas Data yang Ditingkatkan.
AI untuk bisnis: Buka ROI untuk semua AI Anda melalui tata kelola
Analisis vendor IDC MarketScape untuk ruang ML Ops mengevaluasi berbagai penyedia di pasar dan menyoroti kekuatan IBM dalam tata kelola AI, fleksibilitas opsi penerapan, dan kemampuan no-code/low-code.
Tata kelola data untuk para pemimpin
Buku elektronik ini menganalisis beberapa topik yang berkaitan dengan tata kelola data dan privasi, seperti skalabilitas, penetapan dan implementasi standar organisasi secara menyeluruh, serta jejak data dan keterlacakan.
IBM Match 360
Menggabungkan set data dari sumber data berbeda untuk memberikan tampilan 360 derajat entitas dengan manajemen data master dan didukung ML.
Ambil langkah selanjutnya

Dapatkan saran dari rekan sejawat di industri, berinteraksilah dengan para pakar tata kelola data dan kualitas mengenai praktik terbaik, serta ikuti berita produk dan materi bermanfaat.

