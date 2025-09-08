Solusi tata kelola data

Buat fondasi data yang diatur untuk mempercepat hasil data dan memenuhi persyaratan keamanan, privasi, dan kepatuhan
Tata kelola data adalah disiplin manajemen data yang berfokus pada kualitas, keamanan, dan ketersediaan data organisasi. Tata kelola data membantu memastikan integritas data dan keamanan data dengan menetapkan dan menerapkan kebijakan, standar, dan prosedur untuk pengumpulan, kepemilikan, penyimpanan, pemrosesan, dan penggunaan data.
Akses data di seluruh silo bisnis, on premises , dan cloud, tanpa memindahkan data.
Lindungi penggunaan data secara universal dengan penegakan privasi dan kebijakan penggunaan di seluruh data.
Memungkinkan pengguna dari semua tingkat keterampilan untuk mengakses data tepercaya dengan antarmuka yang disesuaikan (kode, Canvas, no-code).
Bangun struktur data yang menghubungkan data silo yang didistribusikan di seluruh lanskap hybrid cloud.
Toolkit IBM® watsonx.governance terintegrasi dengan lancar dengan sistem Anda yang ada untuk mempercepat terwujudnya AI yang bertanggung jawab. Alur kerja otomatis mengoperasionalkan praktik terbaik yang ditentukan dalam program tata kelola AI.
IBM watsonx.data intelligence menemukan, mengkurasi, dan mengatur aset data, mengubah informasi mentah menjadi AI yang akurat dan insight yang bermakna di seluruh lingkungan on premises dan cloud.
Guardium AI Security menawarkan solusi kelas Enterprise yang tangguh untuk mengelola keamanan aset AI Anda.
Di IBM Consulting®, kami membimbing klien untuk ‘menggunakan AI yang tepat’ untuk menciptakan nilai di seluruh perusahaan dan ‘memperlakukan AI dengan tepat’ untuk mengurangi risiko penciptaan nilai.
Dapatkan saran dari rekan sejawat di industri, berinteraksilah dengan para pakar tata kelola data dan kualitas mengenai praktik terbaik, serta ikuti berita produk dan materi bermanfaat.