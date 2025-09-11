Qu'est-ce que l'analytique des ventes ?

L’analytique des ventes est le processus de collecte et d’analyse des données de vente pour voir comment une entreprise progresse vers ses objectifs. Les responsables des ventes peuvent utiliser ces analyses pour générer des informations sur les performances, identifier ce qui fonctionne et ce qui pourrait nécessiter un ajustement et créer des étapes exploitables pour améliorer les ventes.

Grâce à l’analyse des ventes, une entreprise peut mieux comprendre les performances passées, identifier les tendances, la rentabilité et prédire les résultats futurs des ventes. Les processus d’analyse des ventes permettent de transformer des données cloisonnées en informations exploitables (comme une prévision plus précise des ventes et des revenus futurs) et d’utiliser des indicateurs de vente pour définir des objectifs réalisables.1 Les solutions modernes d'analyse des ventes s'appuient sur l’intelligence artificielle (IA) pour automatiser les workflows et déployer des prévisions prédictives.

Alors que l’objectif principal de l’analyse des ventes est de révéler des informations exploitables qui améliorent le processus de vente, l’intelligence des ventes est un processus distinct qui implique la collecte de données brutes.2 Les deux processus fonctionnent idéalement côte à côte pour atteindre l’objectif commun d’efficacité de l’entreprise. Une stratégie d’analyse des ventes réussie inclut des représentants commerciaux, des analystes commerciaux, des parties prenantes et d'autres outils et systèmes.3