Qu’est-ce que la planification des ventes ?

La planification des ventes fait référence au processus systématique de définition d’objectifs de vente, de détermination de stratégies et d’allocation de ressources pour aider une entreprise à atteindre ces objectifs.
Cela commence par l’établissement et la définition d’objectifs commerciaux à long terme par les responsables des ventes. Une fois ces objectifs fixés, les étapes suivantes consistent à déterminer comment atteindre les objectifs de vente en établissant une stratégie de vente détaillée.
Ces étapes peuvent inclure l’établissement d’objectifs de revenus, l’identification des marchés cibles, la définition de quotas, l’évaluation des tendances d’achat des consommateurs et de la dynamique marketing, ainsi que la collecte continue de données pour optimiser le plan de vente tout au long de la durée de vie du business plan.
Un plan de vente peut aider une entreprise à définir sa stratégie et à renforcer ses relations client, ce qui se traduit par de meilleurs taux de conversion et de nouveaux clients. Les entreprises d’aujourd’hui utilisent la puissance de l’IA et de l’automatisation pour mieux comprendre les clients cibles, optimiser les indicateurs clés de performance (KPI), augmenter la génération de leads et générer de nouveaux revenus.
La planification des ventes joue un rôle fondamental dans l’orientation stratégique et la réussite opérationnelle d’une entreprise. En définissant des objectifs de vente clairs et les stratégies pour les atteindre, la planification des ventes aide les entreprises à voguer sur la dynamique du marché en constante évolution et à tirer parti des opportunités de croissance.
Les approches de la planification des ventes peuvent varier en fonction de l’entreprise, de la dynamique du marché et des objectifs commerciaux. La planification des ventes peut être classée en plusieurs types, chacun servant des objectifs distincts et répondant à des besoins spécifiques :
Un plan de vente à long terme est un document stratégique qui décrit les objectifs, les stratégies et les priorités de vente de l’entreprise sur une période prolongée, généralement de trois à cinq ans. Il sert de feuille de route pour la croissance future, en tenant compte des tendances du marché, de l’environnement concurrentiel et de l’allocation des ressources.
Les plans à long terme mettent l’accent sur la vision d’ensemble et jettent les bases de plans annuels ou trimestriels plus tactiques. Ils impliquent souvent des études de marché approfondies et une planification de scénarios, et ils nécessitent l’ajout de divers services, y compris les ventes, le marketing et la direction.
Le plan de vente annuel traduit les objectifs à long terme en cibles spécifiques et mesurables pour l’année à venir. Il s’appuie sur les bases posées par le plan à long terme, en intégrant les informations tirées des performances de l’année précédente et des conditions actuelles du marché.
Les plans annuels incluent généralement des quotas de vente détaillés, des stratégies pour les marchés cibles et l’allocation des ressources. Ils définissent également des KPI pour suivre les progrès et garantir l’alignement sur les objectifs commerciaux généraux.
Un plan de vente par territoire vise à optimiser les efforts de vente dans des régions géographiques ou des marchés spécifiques. Le but est de diviser le territoire de vente en segments gérables, d’affecter des commerciaux et de fixer des objectifs pour chaque domaine.
Les plans de territoire tiennent compte de facteurs tels que la taille du marché, la concurrence et le potentiel client pour maximiser l’utilisation des ressources et stimuler la croissance. Ils incluent souvent des stratégies de génération de leads, de pénétration des comptes et de rétention client dans chaque territoire.
Un plan de vente de compte, également appelé stratégie de compte, est un schéma directeur détaillé. Il guide la gestion et le développement des relations avec les clients à forte valeur ajoutée ou des comptes stratégiques. Il présente également les actions et les ressources spécifiques, et fournit des délais pour entretenir ces relations, répondre aux besoins spécifiques des comptes et stimuler la croissance des revenus.
Les plans de compte peuvent impliquer des équipes de vente dédiées, des ressources spécialisées ou des offres de produits sur mesure. Ils intègrent fréquemment des informations sur les clients, des données historiques et des projections de croissance future pour guider des efforts de vente ciblés, axés sur les comptes.
Le processus de planification des ventes varie en fonction des secteurs et de l’entreprise. Toutefois, il existe des étapes clés que la plupart des entreprises vont généralement suivre.
Recueillez des informations sur le marché cible, les concurrents, les segments de clientèle et les tendances des secteurs d’une entreprise. Vous pouvez par exemple recueillir ces informations en élaborant un plan à l’aide d’un logiciel de gestion de la relation client (CRM) . Cette stratégie permet de centraliser toutes les données de vente et de les mettre à jour en temps réel, ce qui donne à l’ensemble des opérations de vente une visibilité sur tout changement susceptible de mettre en danger les objectifs fixés.
Lors de cette première étape, il est également important d’analyser les données démographiques, les préférences et les points de friction des clients. Identifiez les lacunes du marché qu’une entreprise peut combler avec ses produits ou services par le biais de CRM et d’autres outils de vente.
Fixez des objectifs de vente clairs et mesurables qui s’alignent sur les objectifs généraux de l’entreprise. Ils doivent également tenir compte de facteurs tels que la croissance du chiffre d’affaires, la part de marché et les objectifs d’acquisition de clients.
Veillez à ce que les objectifs de vente soient spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps.
Déterminez les indicateurs et les KPI qui rapporteraient le plus de valeur. Les indicateurs généralement utilisés par les entreprises sont le retour sur investissement (ROI), le trafic sur les réseaux sociaux, les taux de conversion et la marge bénéficiaire brute. Un tableau de bord doit être mis en place pour suivre ces indicateurs et rationaliser les données dans un endroit accessible et unique.
Effectuez une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) pour évaluer les forces et les faiblesses internes, ainsi que les opportunités et les menaces externes. Cette évaluation peut aider à capitaliser sur les avantages et à atténuer les risques potentiels.
Par ailleurs, vous devez aussi comprendre la capacité des représentants commerciaux. En d’autres termes, combien peuvent-ils raisonnablement vendre au cours de l’année à venir ? À cette étape, il est généralement important de calculer la capacité en examinant les indicateurs de performance, la rentabilité de l’année précédente et le nombre de vendeurs dans l’équipe.
Définissez un profil de client idéal, ou plusieurs, et ciblez des segments de marché basés sur l’étude de marché et l’analyse SWOT de l’entreprise. Déterminez ensuite les caractéristiques et les besoins des clients les plus précieux, car ces informations serviront à élaborer les stratégies de vente et les communications.
Une entreprise doit également impliquer les parties prenantes ayant un intérêt direct dans les activités pour s’assurer que toutes les parties intéressées sont impliquées dans l’établissement des objectifs et alignées sur l’approche de vente. Cette stratégie peut inclure les directeurs des ventes, les équipes marketing et les développeurs de produits.
Décrivez les stratégies et tactiques de vente pour atteindre les objectifs. Cette stratégie peut inclure :
Positionnement des produits et communications
Stratégies de tarification
Canaux de distribution
Campagnes promotionnelles
Techniques de génération de leads et de développement
Processus et méthodologie de vente
Attribuez des quotas et des objectifs de vente spécifiques à l’équipe de vente ou à des membres individuels de l’équipe. Ils peuvent s’assurer que ces objectifs sont réalistes, sur la base des performances historiques, des conditions du marché, des objectifs de l’entreprise et des ressources disponibles.
Déterminez les ressources humaines, financières et technologiques nécessaires à l’exécution du plan de vente. Équilibrez les investissements entre le personnel, le marketing et la technologie afin de maximiser les rendements.
Compilez toutes les informations recueillies lors des étapes précédentes dans un document complet de planification des ventes. Ce document doit comprendre les éléments suivants :
Synthèse
Objectifs de vente
Segments de marché cibles
Stratégies et tactiques de vente
allocation des ressources
Indicateurs de vente et indicateurs clés de performance
Calendrier et étapes
Diffusez le plan de vente à l’équipe, en proposant une formation et une assistance selon les besoins. Cette étape permet à chacun de comprendre son rôle, ses responsabilités et ses attentes. Ils communiqueront ensuite les objectifs, les stratégies et les résultats attendus du plan de vente à l’échelle de l’entreprise. De cette façon, toutes les parties prenantes seront sur la même longueur d’onde.
Suivez régulièrement les progrès par rapport aux indicateurs de vente et aux KPI établis. Procédez à des évaluations périodiques pour évaluer les performances, identifier les domaines à améliorer et apporter les ajustements nécessaires au plan de vente de l’entreprise, en particulier lors de la mise sur le marché de nouveaux produits.
Effectuez un examen approfondi des résultats du plan de vente à la fin de la période de planification. L’entreprise identifie généralement ses réussites, ses échecs et des enseignements pour affiner son approche lors de cycles de planification futurs. Intégrez ces informations dans la stratégie de vente à long terme et dans le processus de planification.
D’une manière générale, la planification des ventes doit émaner de responsables commerciaux expérimentés et s’appuyer sur une analyse détaillée des données. Cependant, les tactiques suivantes peuvent aider une entreprise à élaborer une stratégie de vente efficace qui correspond aux besoins de l’entreprise.
Veillez à ce que les objectifs de vente soient alignés sur la stratégie globale de l’entreprise. Cet alignement permet de s’assurer que les efforts de vente contribuent aux objectifs organisationnels généraux et favorisent une approche cohérente à la croissance.
Tirez parti des informations fondées sur les données provenant de diverses sources, telles que les performances de vente passées, les études de marché et les analyses de comportement des clients. Ces informations éclairent la prise de décision stratégique et permettent de créer des stratégies de vente efficaces.
Définissez des objectifs de vente clairs et mesurables et utilisez des indicateurs de performance clés pour suivre les progrès. Cette clarté permet à chacun de comprendre ses responsabilités, renforcer la responsabilisation et l’attention. Si l’entreprise souhaite se développer sur de nouveaux marchés ou élargir son offre de produits au cours de l’année à venir, ses objectifs de vente devront sans doute être ajustés en conséquence.
Tenez compte de la volatilité du marché et de l’évolution des besoins des clients. Un plan de vente réussi intègre des plans d’urgence et la capacité de faire évoluer rapidement les stratégies selon les besoins. Il demeurera ainsi pertinent et efficace dans un environnement de marché dynamique. Un modèle de planification des ventes peut être personnalisé en fonction de personas et de profils de clients spécifiques, à mesure que les besoins et les objectifs évoluent.
Repensez votre processus de planification des ventes avec l’intelligence artificielle. Grâce à l’IA, les entreprises peuvent visualiser en temps réel les objectifs de vente et bénéficier de prévisions prédictives afin d’automatiser l’allocation des ressources et la planification des territoires. Elles pourront ainsi acquérir une compréhension approfondie de leurs clients cibles, conduisant à une meilleure rétention client et à de nouvelles sources de revenus.
Collaboration entre les services : une planification des ventes réussie implique une collaboration étroite entre les équipes de vente, marketing et les autres services concernés. Cette coopération interfonctionnelle permet un excellent alignement des stratégies de vente sur les efforts marketing, le développement de produits et les initiatives de service client, créant ainsi une interface unifiée qui répond efficacement aux besoins des clients.
Approche centrée sur le client : priorisez la compréhension des clients cibles en réalisant des études de marché approfondies, en segmentant la clientèle et en personnalisant les stratégies de vente en fonction des profils et des préférences des clients. Une approche centrée sur le client favorise un engagement plus profond et des relations plus solides. Elle contribue ainsi à augmenter la probabilité de commandes répétées et un bouche-à-oreille favorable.
Suivi et évaluation réguliers des performances : mettez en place un système permettant de suivre régulièrement les performances par rapport aux KPI et objectifs établis. Procédez à des évaluations périodiques pour identifier les domaines à améliorer, apporter les ajustements nécessaires au plan de vente et s’assurer que les stratégies commerciales restent efficaces et pertinentes dans un marché en pleine mutation.
Investissement dans la formation et le développement des ventes : un plan de vente nécessite d’investir dans la formation et le développement des équipes commerciales. En mettant en place un coaching continu, des ateliers de développement des compétences et un accès aux ressources sectorielles, les équipes se tiennent au courant des bonnes pratiques, perfectionnent leurs techniques de vente et s’adaptent à l’évolution des besoins des clients.
L’Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), la plus grande banque au monde en termes d’actifs et de capitalisation boursière, a racheté la totalité des actifs argentins de l’ancienne Standard Bank Group. Suite à cette acquisition, la banque avait besoin d’un nouveau logiciel de planification pour gérer ses actifs.
Sur les conseils de KMG Analytics, un IBM® Business Partner, la banque a adopté IBM® Planning Analytics comme solution logicielle de planification. Grâce à des capacités reposant sur l’IA, le nouveau logiciel a automatisé et rationalisé les processus de planification financière, de budgétisation et de reporting d’ICBC Argentina.
Ce changement a finalement permis à la banque d’économiser beaucoup de temps et de précieuses ressources : aujourd’hui, il ne lui faut plus que quelques secondes pour élaborer des scénarios de planification financière de type « et si », contre deux jours autrefois.
