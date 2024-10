L'intégration de l'IA dans la gestion de la relation client n'est pas sans défis. L’IBM Institute for Business Value révèle que 78 % des dirigeants affirment que leur organisation a mis en place une approche pour intégrer l’IA générative dans les expériences des clients et du personnel, mais la plupart d'entre eux ignorent encore comment assurer un niveau de qualité constant. Plus de la moitié (56 %) déclarent ne pas avoir de processus en place pour contrôler les résultats de l’IA générative et résoudre les problèmes. Notamment :

Temps : la mise en place initiale d'une IA dans un système CRM peut prendre du temps en fonction de la taille de l'organisation et de ses besoins spécifiques. Pour que la mise en œuvre se déroule sans encombre, une interaction efficace entre les membres de l'équipe est essentielle. Il y a aussi la question des coûts impliqués. Plus l'intégration de l'IA dans le système CRM est complexe, plus l’entreprise peut dépenser d’argent pour mettre en place la technologie.

Cybersécurité : un service client de qualité repose sur la gestion des données externes et l'exactitude des données saisie. Il s'agit principalement de données personnelles sensibles concernant les clients, qui doivent être stockées en toute sécurité et collectées dans le strict respect de la législation en vigueur. Les clients doivent également être informés que leurs données sont utilisées et conservées uniquement dans le cadre de l'objectif pour lequel elles ont été collectées.

L'équilibre entre l’IA et les services humains : l'IA dans les CRM peut devenir très automatisée et réduire les interactions humaines, ce qui peut donner aux clients un sentiment de déconnexion vis-à-vis de l'entreprise et leur faire regretter l'interaction personnalisée qu'ils avaient auparavant avec un service client traditionnel. Il est donc essentiel pour l'entreprise de rappeler que les robots sont là pour fournir une assistance informative et non pour offrir un soutien humain complet.