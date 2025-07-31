Qu’est-ce qu’un pipeline de vente ?

La plupart des pipelines suivent une série d’étapes qui reflètent la façon dont un prospect passe de l’étape de premier contact à celle de vente finale. Chaque étape du pipeline de vente représente une étape spécifique nécessaire pour transformer les prospects en clients. Elles démarrent généralement par la recherche de prospects, puis par la prise de contact, un échange, une présentation d’offres et enfin la conclusion de la vente. Le pipeline aide les commerciaux et les responsables à suivre les progrès et à se concentrer sur les bonnes opportunités.

On confond souvent pipeline de vente et entonnoir de vente. Les deux sont utiles, mais chacun sert des fins différentes. Le pipeline suit les étapes qu’un commercial entreprend pour faire avancer une vente. Il se concentre sur les actions et l’état d’une négociation. De son côté, un entonnoir de vente indique le nombre de clients potentiels qui franchissent chaque étape, les chiffres diminuant au fur et à mesure que les ventes sont conclues.

Alors que le pipeline permet de gérer les ventes en cours, l’entonnoir fournit une vue plus large des taux de conversion et des performances globales.

Un pipeline aide également les équipes à rester organisées, à suivre les progrès et à planifier à l’avance. Connaître le nombre de ventes à chaque étape permet de prévoir plus facilement les ventes futures et de repérer rapidement les goulets d’étranglement et les problèmes. Les ventes sont bloquées à une étape du processus ? C’est le signe que quelques modifications sont nécessaires.

Les pipelines de vente peuvent être relativement simples ou plus détaillés, en fonction de l’activité de l’entreprise. Certaines équipes utilisent des outils de base comme des feuilles de calcul, tandis que d’autres s’appuient sur des logiciels de gestion de la relation client (CRM) qui automatisent le suivi des prospects et l’organisation. Ces outils incluent souvent des fonctionnalités telles que des modèles, des workflows et des intégrations qui rationalisent davantage le processus. Quel que soit le système, le pipeline fournit une vue claire des performances du processus de vente.

Pour être efficace, un pipeline doit rester à jour. Les commerciaux doivent régulièrement le mettre à jour afin qu’il reflète l’activité en temps réel et soutienne une prise de décision intelligente. Un pipeline robuste est un outil qui permet de conclure davantage de ventes, de gagner de nouveaux clients et de développer l’activité.