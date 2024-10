L’énergie renouvelable, parfois appelée énergie verte, désigne l’énergie produite à partir de ressources naturelles telles que le soleil, le vent, la pluie, la chaleur géothermique et les marées océaniques. Alors que les combustibles fossiles, y compris les sources d’énergie non renouvelables telles que le pétrole, le charbon et le gaz naturel, sont des ressources limitées, les ressources renouvelables se régénèrent au fil du temps et sont considérées comme inépuisables (ce qui signifie qu’il n’existe pas de risque d’épuisement de ces ressources). Ces sources d’énergie ont généralement un impact inférieur sur l’environnement que les combustibles fossiles, qui libèrent du dioxyde de carbone et d’autres émissions de gaz à effet de serre (GES) nocives qui contribuent au réchauffement climatique et sont largement considérées comme le principal vecteur du changement climatique.

Parmi les sources d’énergie renouvelable, on trouve :

L’énergie solaire : la lumière du soleil est convertie en électricité et en chaleur de deux manières. La méthode la plus courante pour produire de l’énergie solaire, le photovoltaïque (PV), collecte la lumière du soleil via des panneaux solaires et la convertit en électricité. Pour des utilisations à plus grande échelle, la méthode de l’énergie solaire thermodynamique (CSP) utilise des miroirs pour collecter la lumière du soleil vers des récepteurs remplis de liquide, qui génèrent de l’énergie thermique pour produire de l’électricité.

L'éolien : les éoliennes individuelles et les parcs éoliens à grande échelle exploitent l'énergie cinétique de l'air pour produire de l'électricité. L'énergie éolienne peut être produite par des turbines sur terre, ainsi que par des parcs éoliens offshore au-dessus de la surface de l'eau.

L'énergie hydroélectrique : l'énergie hydroélectrique est produite en utilisant l'énergie marémotrice, des plans d'eau et des barrages pour actionner des turbines qui produisent de l'électricité. Quelque 60 % de toute l'électricité renouvelable (lien externe à ibm.com) provient de sources hydroélectriques, ce qui en fait le plus grand contributeur à l'électricité renouvelable dans le monde.

La géothermie : la vapeur chaude et la vapeur d'hydrocarbures provenant des réservoirs géothermiques de la Terre peuvent être exploitées pour la production d'énergie. Les pompes à chaleur géothermiques (PCG) sont utilisées pour chauffer, refroidir et fournir de l'eau chaude aux habitations et aux entreprises.

La biomasse est parfois considérée comme une source d’énergie renouvelable. Le terme « énergie de la biomasse » fait référence à la conversion de matériaux organiques et de sous-produits (y compris des matières organiques comme le bois ou les déchets) en énergie électrique ou en biocarburants tels que l’éthanol ou le biodiesel. Cependant, la production de ces formes de bioénergie peut contribuer aux émissions de gaz à effet de serre et à la déforestation ; c’est pourquoi certains ne les considèrent pas comme des sources d’énergie entièrement renouvelables. De plus, bien que l’énergie nucléaire soit souvent considérée comme une source d’énergie « propre » en raison de ses faibles émissions de carbone, elle n’est pas renouvelable ; l’énergie nucléaire nécessite de l’uranium, qui est une ressource limitée.