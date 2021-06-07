Les rapports ESG se sont généralisés : étant donné que le risque ESG est désormais considéré comme un risque d’investissement, il est primordial d’évaluer et de publier les performances ESG à l’heure où nous abordons la transition vers une économie bas carbone. Et dans le sillage de la pandémie de COVID-19, qui a causé des pertes de plusieurs milliers de milliards de dollars à l’échelle mondiale, il est plus important que jamais pour les entreprises de placer la durabilité en tête de leurs priorités. La réallocation des capitaux vers des entreprises axées sur la durabilité a été décrite par Larry Fink, de BlackRock, comme un « changement tectonique ».
Si tous les indicateurs ESG sont importants, le « E » représente la plus grande menace existentielle et constitue le domaine le plus difficile à mesurer et à améliorer sur le plan technique, mais aussi celui où la technologie est la plus nécessaire. On estime que 3 400 milliards de dollars seront investis dans les énergies renouvelables au cours des années 2020. Les entreprises communiquent de plus en plus leurs performances ESG et ont pris une multitude d’engagements en faveur de l’objectif zéro émission nette. Bien que ces mesures aillent dans la bonne direction, les engagements publics ne sont que la partie la plus simple de l’équation. C’est dans la réduction des émissions que réside le véritable défi. Dans cet article, nous nous penchons sur la transition vers les énergies renouvelables, examinons les différentes options qui s’offrent aux acheteurs professionnels, identifions les avantages et les limites de chacune d’entre elles et expliquons comment les logiciels peuvent faciliter la comptabilisation des énergies renouvelables.
Produire de l’énergie renouvelable sur site est une solution locale qui offre de nombreux avantages aux entreprises. L’installation d’équipements permettant de capter l’énergie solaire, éolienne, hydraulique ou d’autres sources d’énergie renouvelable est de plus en plus rentable pour les entreprises et offre des délais de rentabilité courts. En plus d’aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de durabilité, ces équipements peuvent également générer des retours sur investissement importants grâce à un certain nombre d’incitations gouvernementales, qui varient évidemment selon les régions. Aux États-Unis, ces mesures incitatives comprennent des crédits d’impôt à l’investissement, des mesures incitatives basées sur la performance (PBI) et des prêts de financement dans le cadre de programmes d’évaluation foncière de l’énergie propre (PACE).
Grâce à un accès direct, les projets de production sur site offrent également aux entreprises une meilleure qualité d’alimentation électrique et une plus grande fiabilité d’approvisionnement, tout en les protégeant contre les risques financiers liés à une panne du réseau. La panne d’électricité qui a touché le Texas en février, dont le coût est estimé à plus de 100 milliards de dollars, met en évidence les énormes pertes financières que peuvent entraîner une coupure de courant et la dépendance au réseau.
Cependant, étant donné que la production d’énergie renouvelable peut varier entre excédentaire et insuffisante, la production sur site nécessite un stockage d’énergie fiable et à long terme, afin que l’énergie excédentaire puisse être stockée pendant les périodes de production maximale et distribuée pendant les périodes de demande maximale. Les batteries et l’hydrogène vert offrent des solutions pour le stockage de l’énergie renouvelable, mais les deux doivent être adaptées afin que leur coût soit plus compétitif.
De nombreuses fonctionnalités offrent la possibilité aux entreprises de payer une prime pour la garantie que l’électricité achetée provient d’une source renouvelable, garantie par un « certificat d’attribut énergétique ». La prime payée est généralement faible et couvre les coûts supplémentaires encourus par la fonctionnalité lorsqu’elle ajoute de l’énergie verte à son mix de production d’électricité.
Les fournisseurs d’électricité vendent souvent l’électricité verte sous forme de blocs, c’est-à-dire une quantité d’énergie fixe (souvent 100 kWh d’électricité 100 % renouvelable vendus à un prix mensuel fixe). Les entreprises peuvent alors acheter autant de blocs qu’elles le souhaitent. Une autre option d’achat est le pourcentage d’utilisation. Dans ce modèle, les entreprises achètent de l’électricité verte en fonction d’un pourcentage fixe de leur consommation mensuelle d’électricité. Cela leur permet d’acheter un mélange d’électricité verte et d’électricité conventionnelle.
L’un des avantages de l’achat d’électricité verte auprès d’un fournisseur est que les entreprises n’ont pas besoin de gérer ou de retirer des certificats, ce qui facilite la mise en œuvre. D’autre part, l’achat d’électricité verte peut poser des problèmes de coût, car chaque entreprise dépend des options d’approvisionnement disponibles et de l’environnement réglementaire local. Si votre entreprise achète de l’électricité verte auprès d’un fournisseur d’électricité pour la première fois, il vous faudra du temps et de nombreux efforts pour vous familiariser avec le marché et les options disponibles, mais ces coûts diminueront à mesure que vous acquerrez de l’expérience dans la procédure d’achat.
Les PPA sont des accords à long terme que les entreprises concluent avec les producteurs d’électricité qui définissent la quantité d’électricité à fournir, le prix, la durée de l’accord et d’autres détails plus spécifiques tels que les questions de transmission, le crédit et l’assurance. Ces accords sont essentiels à la réussite des centrales solaires et des parcs éoliens, car ils garantissent un flux de revenus à long terme pour le projet. En s’adressant directement au producteur d’électricité, ils suppriment l’étape de vente au détail, ce qui permet aux entreprises de réaliser d’importantes économies (et de contrôler la source de l’énergie renouvelable qu’elles achètent).
D’autre part, en tant qu’acheteurs de l’électricité produite, les entreprises assument la responsabilité d’équilibrer le réseau, de sorte que les PPA exigent qu’elles mesurent et gèrent leur consommation d’énergie. En outre, la signature d’un contrat d’approvisionnement peut être une procédure longue et coûteuse qui nécessite l’intervention de cabinets comptables et de conseil.
À l’instar de la production d’énergie renouvelable sur site, les entreprises qui signent des PPA auront également besoin d’une alimentation électrique de base en raison de la nature intermittente des énergies renouvelables. Sans le stockage nécessaire en batteries pour gérer les pénuries, les entreprises peuvent être amenées à conclure un PPA de type « sleeved », dans le cadre duquel un intermédiaire transfère l’énergie d’un projet d’énergie renouvelable à l’entreprise à son point d’entrée, moyennant un coût.
Les PPA ne sont pas réservés aux multinationales. La technologie blockchain a permis de diviser les gros contrats en unités plus petites. En substance, il n’y a aucune limite quant à la taille des unités d’énergie ou à la durée. Grâce au marché secondaire des PPA, les entreprises peuvent désormais revendre leur contrat d’électricité si leurs besoins énergétiques changent.
Souvent négligée, cette option peut être envisagée si le réseau fournit déjà une quantité considérable d’énergie renouvelable. C’est généralement le cas lorsqu’un système de quotas d’énergie renouvelable a été mis en place par un organisme de réglementation afin de garantir qu’une proportion spécifique de l’énergie consommée chaque année soit renouvelable. Les entreprises peuvent alors obtenir des crédits pour leurs achats si le quota d’énergie renouvelable est soutenu par un système de certificats.
Ce modèle offre une option très rentable pour les entreprises, car la pression exercée sur les services publics pour qu’ils respectent un quota d’énergie renouvelable les incite fortement à proposer des prix plus bas. Le fait que les pénalités pour non-respect des quotas soient élevées pour les services publics exerce une pression supplémentaire, ce qui contribue à garantir des prix plus bas pour les acheteurs d’énergie renouvelable. Il convient de mener une analyse approfondie pour déterminer si cette option est envisageable pour votre entreprise.
Les REC sont une autre option d’approvisionnement en énergie renouvelable pour les entreprises. Ils certifient que le détenteur possède un MWh d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables. Une fois que le fournisseur d’électricité alimente le réseau en énergie, les REC reçus peuvent être dissociés et vendus sur le marché libre, ce qui permet de les vendre comme crédits carbone pour compenser les émissions.
Pour les entreprises, la mise en œuvre des CER est facile et rentable, car il y a une surabondance sur le marché. Cependant, les CER ont suscité des critiques, car une entreprise peut acheter des CER tout en continuant à utiliser des combustibles fossiles et prétendre que ses activités sont renouvelables, même si elle ne réduit pas réellement ses émissions. En substance, le commerce des CER n’envoie qu’un signal très vague au marché, à savoir qu’un projet d’énergie renouvelable a été mis en place quelque part à un moment donné.
Afin d’éviter d’envoyer des signaux trompeurs au marché, les entreprises peuvent préciser les détails temporels et spatiaux des CER qu’elles achètent, mais cela nécessite une planification et des ressources supplémentaires pour être mis en œuvre. Par exemple, des entreprises telles que Google font un effort supplémentaire pour adapter l’énergie propre à leur profil de charge, en créant un lien entre la production et l’utilisation de chaque kilowattheure dans la mesure du possible. La société y parvient notamment dans ses centres de données, où elle reporte les tâches non urgentes aux moments où l’énergie renouvelable atteint sa capacité de production maximale sur le réseau qui l’alimente.
Les exigences en matière de déclaration des informations sur la durabilité continuent d’évoluer et se font de plus en plus détaillées et exigeantes, en particulier pour les entreprises qui rendent compte à plusieurs parties prenantes dans le cadre de multiples référentiels. Mesurer l’impact des achats d’énergie renouvelable est particulièrement complexe, surtout si une entreprise cherche à prendre une position de leader et à envoyer un signal fort au marché en adaptant l’énergie renouvelable à son profil de charge (ce qui rend indispensable la mise en place d’une base de données solide).
Le GHG Protocol fournit des directives relatives au Scope 2 aux entreprises qui disposent d’un système fiable pour l’achat d’électricité renouvelable. Sa méthode d’évaluation des émissions basée sur le marché, introduite en 2015, permet aux entreprises de tirer parti de leurs achats d’électricité renouvelable tout en évitant toute sous-déclaration ou sur-déclaration. Selon cette méthode, les entreprises doivent appliquer un facteur d’émission nul à leurs achats d’énergie renouvelable et contracter des facteurs d’émission spécifiques pour les PPA et les CER, s’ils sont disponibles. Elle leur permet également de contrôler leur propre mix énergétique et de ne pas dépendre de la moyenne du réseau en matière d’émissions. La plateforme logicielle IBM Envizi prend en charge à la fois la méthode de calcul des émissions basée sur la localisation et celle basée sur le marché.
En fin de compte, il est primordial que les entreprises adoptent une plateforme robuste de gestion des données et de déclaration qui réponde à toutes les exigences d’audit et permette à toutes leurs équipes d’examiner fréquemment les performances sous différents angles. Les logiciels de déclaration ESG devraient faire partie intégrante de la boîte à outils de votre entreprise pour gérer et mesurer l’impact de vos achats d’énergie renouvelable sur la voie vers le zéro émission nette.
