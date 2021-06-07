Les rapports ESG se sont généralisés : étant donné que le risque ESG est désormais considéré comme un risque d’investissement, il est primordial d’évaluer et de publier les performances ESG à l’heure où nous abordons la transition vers une économie bas carbone. Et dans le sillage de la pandémie de COVID-19, qui a causé des pertes de plusieurs milliers de milliards de dollars à l’échelle mondiale, il est plus important que jamais pour les entreprises de placer la durabilité en tête de leurs priorités. La réallocation des capitaux vers des entreprises axées sur la durabilité a été décrite par Larry Fink, de BlackRock, comme un « changement tectonique ».

Si tous les indicateurs ESG sont importants, le « E » représente la plus grande menace existentielle et constitue le domaine le plus difficile à mesurer et à améliorer sur le plan technique, mais aussi celui où la technologie est la plus nécessaire. On estime que 3 400 milliards de dollars seront investis dans les énergies renouvelables au cours des années 2020. Les entreprises communiquent de plus en plus leurs performances ESG et ont pris une multitude d’engagements en faveur de l’objectif zéro émission nette. Bien que ces mesures aillent dans la bonne direction, les engagements publics ne sont que la partie la plus simple de l’équation. C’est dans la réduction des émissions que réside le véritable défi. Dans cet article, nous nous penchons sur la transition vers les énergies renouvelables, examinons les différentes options qui s’offrent aux acheteurs professionnels, identifions les avantages et les limites de chacune d’entre elles et expliquons comment les logiciels peuvent faciliter la comptabilisation des énergies renouvelables.