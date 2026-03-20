Assistance visuelle à distance dans la gestion des services sur le terrain (FSM)

L’assistance visuelle à distance (Remote Visual Assistance, RVA), parfois appelée support à distance ou téléassistance, est une capacité de support numérique qui permet à des experts de fournir une assistance technique à distance via une vidéo en direct en temps réel.
Grâce à la RVA, les entreprises peuvent aider leurs clients et leurs techniciens sur le terrain grâce à des flux vidéo diffusés depuis des appareils mobiles et des lunettes connectées.
Au niveau de l’entreprise, la RVA est un composant clé de la gestion des services sur le terrain (Field Service Management, FSM), qui consiste à coordonner les employés qui travaillent en dehors de la propriété de l’entreprise. Elle est largement utilisée dans de nombreux secteurs, notamment l’industrie, les services publics et la santé pour résoudre plus rapidement les problèmes, améliorer les taux de résolution en première intervention (First-Time Fix Rate, FTFR) et améliorer l’expérience client globale.
En plus de la vidéo en direct, la RVA utilise également des plateformes de support à distance équipées d’outils de réalité augmentée (Augmented Reality, AR) qui facilitent la collaboration entre employés et clients. Grâce aux plateformes de téléassistance et aux flux vidéo en direct, les experts à distance peuvent observer un environnement réel dans un autre lieu et fournir une assistance visuelle.
Selon un rapport récent, le marché des systèmes de RVA avec réalité augmentée est important et en croissance constante. Il était évalué à 1,6 milliard USD en 2023 et devrait atteindre 14 milliards USD d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 35 %.1
Les outils de RVA transforment les pratiques traditionnelles d’assistance à distance, passant d’un dépannage vocal à des expériences visuelles sophistiquées. Les techniciens et les clients qui se trouvent sur place ouvrent simplement une session d’assistance vidéo avec un représentant par le biais d’un lien reçu par message et partagent leur flux vidéo en direct. Un expert peut alors les aider à l’aide de superpositions simples et faciles à suivre.
La RVA est utile dans les secteurs où les équipes doivent assurer la maintenance des équipements et des infrastructures sur plusieurs sites. Les équipes de support client et les techniciens de terrain utilisant des plateformes d’assistance à distance peuvent fournir une assistance technique en temps réel sans se déplacer sur site, réduisant ainsi les temps d’arrêt, évitant les interventions sur site et facilitant la gestion des workflows de maintenance.
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Les percées technologiques dans les domaines de la réalité augmentée, du streaming vidéo et de la vision par ordinateur, combinées à l’adoption généralisée des appareils mobiles, font avancer la RVA. Ensemble, ces développements permettent aux clients et aux techniciens de terrain de partager leur environnement physique avec des experts à distance en temps réel et de recevoir des conseils détaillés.
La RVA suit généralement un processus en cinq étapes.
Un client ou un technicien peut lancer une session d’assistance visuelle chaque fois qu’il a besoin d’aide pour résoudre un problème ou dépanner un problème particulier. Généralement, ils lancent un appel vidéo via une application mobile qui peut être partagée avec un lien texte sécurisé.
Lorsqu’ils effectuent des tâches complexes, certains techniciens portent souvent un dispositif portable, comme des lunettes connectées, afin d’avoir les mains libres.
Après avoir établi la connexion, le technicien ou le client qui a besoin d’aide transmet son flux vidéo en direct à un expert à distance. En utilisant leur flux vidéo en temps réel, l’expert les guide à travers les étapes nécessaires pour résoudre le problème auquel ils sont confrontés.
Contrairement aux interactions d’assistance traditionnelles, les interactions améliorées par la RVA permettent aux experts d’observer directement un problème, ce qui accélère souvent la résolution du problème.
La collaboration visuelle implique un expert à distance interagissant directement avec le client ou le technicien et fournissant un support visuel.
Les experts s’appuient souvent sur des outils numériques pour améliorer leur collaboration, et notamment sur les fonctionnalités suivantes :
Les plateformes avancées de la RVA se connectent parfois directement aux workflows de l’entreprise et aux systèmes de gestion des services sur le terrain (FSM), ce qui permet de lancer les sessions d’assistance directement depuis les centres de contact ou les systèmes de maintenance.
Cette fonctionnalité permet aux entreprises de documenter le travail, de suivre les événements de service et d’automatiser les procédures de suivi.
Chaque session d’assistance visuelle est une occasion pour les entreprises d’acquérir des informations sur leurs processus. Les entreprises peuvent ajouter à leur base de connaissances des vidéos enregistrées à distance, des captures d’écran annotées et des procédures documentées étape par étape.
Au fil du temps, cette bibliothèque peut faciliter l’intégration, la formation et proposer un large éventail de ressources en libre-service pour les clients et les employés.
Bien que les besoins des entreprises varient considérablement en fonction de leur secteur et de leur taille, voici quelques fonctionnalités essentielles que des solutions de RVA devraient offrir pour être efficaces :
Les solutions modernes d’assistance visuelle à distance (RVA) offrent de nombreux avantages aux entreprises. De l’amélioration des workflows de maintenance à l’optimisation de la tenue des registres et de l’engagement client, voici les principaux avantages du déployer une RVA au niveau de l’entreprise :
Pour mettre en œuvre une assistance visuelle à distance efficace, les entreprises suivent généralement une approche structurée en cinq étapes :
L’assistance visuelle à distance (RVA) est similaire à d’autres technologies d’assistance numérique, mais elle est unique dans la mesure où elle met en relation à distance les clients et les techniciens de terrain avec des experts qui peuvent les aider à résoudre un problème :
De nombreux types d’entreprises et de secteurs comptent sur l’assistance visuelle à distance (RVA) pour améliorer l’efficacité opérationnelle, réduire les temps d’arrêt, diminuer les coûts de maintenance et offrir un meilleur support à leurs clients et techniciens. Voici quelques exemples de l’utilisation de la RVA dans différents domaines.
Les techniciens de service sur le terrain rencontrent fréquemment des problèmes avec des équipements ou dispositifs sur le terrain. La RVA leur permet d’interagir avec des experts à distance par le biais d’un flux vidéo en direct et de recevoir immédiatement des instructions visuelles et des conseils étape par étape sur la manière de résoudre leur problème. La RVA contribue à améliorer le taux de résolution en première intervention et à réduire la probabilité de visites de suivi pour les techniciens de service sur le terrain.
Les centres d’appels s’appuient de plus en plus sur des fonctionnalités de RVA telles que l’assistance vidéo, qui permet aux clients de lancer des sessions d’assistance visuelle par le biais de liens envoyés par message et de montrer les problèmes rencontrés sur les produits à l’aide de la caméra d’un smartphone. Cette approche permet d’accélérer la résolution des problèmes et d’améliorer l’expérience globale de l’assistance.
Le secteur de la fabrication nécessite souvent une expertise spécialisée pour réparer des machines complexes. Les techniciens de maintenance s’appuient sur la RVA pour partager l’état des équipements en direct par vidéo avec des experts hors site, et effectuer des réparations guidées par des annotations et d’éléments graphiques en superposition.
RVA aide le personnel médical à se connecter à distance et à collaborer pour configurer l’équipement et effectuer des interventions spécialisées. Grâce au streaming vidéo en direct, les spécialistes fournissent des conseils à distance, ce qui permet d’éviter les frais de déplacement et de mobiliser moins de ressources au sein des centres de soins.
Les entreprises qui doivent former leurs employés à l’utilisation de nouveaux équipements ou systèmes font appel à la RVA à des fins de formation. Des superpositions en réalité augmentée et des vidéos à distance montrent aux nouveaux employés comment effectuer leurs tâches, sous la supervision d’un professionnel expérimenté qui les observe par vidéo à distance. La RVA pour l’intégration de nouveaux employés accélère le développement des compétences et réduit la dépendance à l’égard de la formation en personne.
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1 Augmented reality (AR) remote assistance software market size and forecast, Verified Market Research, janvier 2025