Assistance visuelle à distance dans la gestion des services sur le terrain (FSM)

Grâce à la RVA, les entreprises peuvent aider leurs clients et leurs techniciens sur le terrain grâce à des flux vidéo diffusés depuis des appareils mobiles et des lunettes connectées.

Au niveau de l’entreprise, la RVA est un composant clé de la gestion des services sur le terrain (Field Service Management, FSM), qui consiste à coordonner les employés qui travaillent en dehors de la propriété de l’entreprise. Elle est largement utilisée dans de nombreux secteurs, notamment l’industrie, les services publics et la santé pour résoudre plus rapidement les problèmes, améliorer les taux de résolution en première intervention (First-Time Fix Rate, FTFR) et améliorer l’expérience client globale.

En plus de la vidéo en direct, la RVA utilise également des plateformes de support à distance équipées d’outils de réalité augmentée (Augmented Reality, AR) qui facilitent la collaboration entre employés et clients. Grâce aux plateformes de téléassistance et aux flux vidéo en direct, les experts à distance peuvent observer un environnement réel dans un autre lieu et fournir une assistance visuelle.

Selon un rapport récent, le marché des systèmes de RVA avec réalité augmentée est important et en croissance constante. Il était évalué à 1,6 milliard USD en 2023 et devrait atteindre 14 milliards USD d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 35 %.1

Les outils de RVA transforment les pratiques traditionnelles d’assistance à distance, passant d’un dépannage vocal à des expériences visuelles sophistiquées. Les techniciens et les clients qui se trouvent sur place ouvrent simplement une session d’assistance vidéo avec un représentant par le biais d’un lien reçu par message et partagent leur flux vidéo en direct. Un expert peut alors les aider à l’aide de superpositions simples et faciles à suivre.

La RVA est utile dans les secteurs où les équipes doivent assurer la maintenance des équipements et des infrastructures sur plusieurs sites. Les équipes de support client et les techniciens de terrain utilisant des plateformes d’assistance à distance peuvent fournir une assistance technique en temps réel sans se déplacer sur site, réduisant ainsi les temps d’arrêt, évitant les interventions sur site et facilitant la gestion des workflows de maintenance.