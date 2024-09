Après des tests approfondis et une phase d’acceptation par les utilisateurs, il est temps de passer à l’étape finale de la mise en œuvre. Une communication interne attentive pendant les phases de préparation et de distribution garantira un déploiement en douceur. Les organisations doivent s’assurer que les systèmes, les utilisateurs et l’organisation dans son ensemble sont prêts pour une mise en œuvre complète. Au cours de cette étape, il est utile de dresser la liste finale des problèmes en suspens à traiter et à corriger. Les mots de passe et les noms d’utilisateur peuvent ensuite être attribués aux membres de l’équipe. Au cours des semaines précédant et suivant la date de mise en service initiale, les organisations doivent investir dans la formation des utilisateurs finaux et recueillir les commentaires auprès de l’ensemble des canaux commerciaux.

En supposant que toutes ces étapes aient été suivies et que les membres de l’équipe au sein de l’organisation connaissent les bonnes pratiques et les cas d’utilisation associés au nouveau système, le déploiement devrait se dérouler sans problème. Au cours de cette phase, l’équipe informatique et l’équipe en charge du projet doivent surveiller les performances du système, ainsi que les indicateurs clés identifiés lors de la phase de planification. En sollicitant régulièrement les commentaires des utilisateurs et des principales parties prenantes, vous vous assurez que les problèmes sont identifiés avant qu’ils ne surviennent et que le système fonctionne comme prévu. Il est également utile, après le déploiement initial, d’organiser une fête pour féliciter l’équipe pour son dur labeur et de recueillir les commentaires directs auprès des premiers utilisateurs du système.