Qu’est-ce que l’informatique neuromorphique ?

Comme l’informatique neuromorphique s’inspire du fonctionnement du cerveau humain, elle emprunte beaucoup à la biologie et aux neurosciences.

Selon le Queensland Brain Institute, les neurones « sont les unités fondamentales du cerveau et du système nerveux ».5 En tant que messagers, ces cellules neuronales transmettent les informations entre les différentes aires cérébrales et aux autres parties du corps. Lorsqu’un neurone s’active ou qu’il produit une « impulsion », cela déclenche la libération de signaux chimiques et électriques qui sont relayés via un réseau de points de connexion appelés synapses, permettant aux neurones de communiquer entre eux.6

Ces mécanismes neurologiques et biologiques sont modélisés dans des systèmes informatiques neuromorphiques via des réseaux de neurones à impulsions (SNN). Un réseau de neurones à impulsions est un type de réseau neuronal artificiel composé de neurones à impulsions et de synapses.

Les neurones à impulsions stockent et traitent les données de la même manière que les neurones biologiques, chaque neurone ayant ses propres valeurs de charge, de délai et de seuil. Les synapses créent des chemins entre les neurones, et des valeurs de délai et de poids leur sont également associées. Ces valeurs (charges neuronales, délais neuronaux et synaptiques, seuils neuronaux et poids synaptiques) peuvent toutes être programmées dans des systèmes informatiques neuromorphiques.7

Dans l’architecture neuromorphique, les synapses sont représentées comme des dispositifs synaptiques à base de transistors, utilisant des circuits pour transmettre des signaux électriques. Les synapses comprennent généralement une composante d’apprentissage, modifiant leurs valeurs de poids au fil du temps en fonction de l’activité au sein du réseau de neurones à impulsions.7

Contrairement aux réseaux neuronaux conventionnels, le facteur temps est pris en compte dans le fonctionnement des SNN. La valeur de la charge d’un neurone s’accumule au fil du temps et, lorsque cette charge atteint la valeur seuil associée au neurone, celui-ci émet une impulsion, propageant ainsi l’information le long de son réseau synaptique. Mais si la valeur de charge ne dépasse pas le seuil, elle se dissipe et finit par « s’échapper ». En outre, les SNN sont axés sur les événements : les valeurs de délai neuronal et synaptique permettent une diffusion asynchrone de l’information.7