Qu’est-ce que la superintelligence artificielle ?

La technologie utilisée pour développer une ASI transformerait fondamentalement la façon dont le monde fonctionne. Certains disent même qu’elle sera la dernière invention de l’humanité. Les avantages d’une telle technologie et ce qu’ils impliquent relèvent de la science-fiction. En substance, une ASI serait un super-être inépuisable et hyper-intelligent. Un supercalculateur presque parfait, disponible 7 jours sur 7, capable de traiter et d’analyser n’importe quelle quantité de données avec une vitesse et une précision que nous ne pouvons pas encore comprendre.

Avec de telles capacités, les agents humains pourraient utiliser l’ASI pour prendre les meilleures décisions possibles et résoudre les problèmes les plus complexes dans les domaines de la santé, la finance, la recherche scientifique, la politique et tous les secteurs d’activité. Une réflexion à ce point avancée pourrait suffire à résoudre les énigmes médicales les plus persistantes, à mettre au point des médicaments et des traitements susceptibles de sauver des vies, et à percer les mystères de la physique afin d’aider l’humanité à atteindre son objectif d’explorer l’univers. Grâce à sa capacité à réduire de manière significative les erreurs humaines, notamment dans la programmation et la gestion des risques, l’ASI pourrait écrire et déboguer des programmes, ou encore déployer des robots pour effectuer des tâches physiques dangereuses telles que le désamorçage de bombes ou l’exploration en haute mer.

Par sa capacité à fonctionner en continu, l’ASI serait idéale pour des tâches telles que la circulation en toute sécurité sur des réseaux de voitures autonomes et l’aide à l’exploration spatiale. De plus, la remarquable créativité de l’ASI et sa capacité supérieure à analyser de grandes quantités de données pourraient conduire à des solutions que les humains ne peuvent même imaginer, ce qui se traduirait avec un peu de chance par une meilleure qualité de vie et peut-être même une durée de vie plus longue.