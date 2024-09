Qu'est-ce que l'IA forte ?

L'IA faible, également appelée IA étroite, se concentre sur l'exécution d'une tâche spécifique, comme répondre à des questions sur la base d'une entrée utilisateur ou jouer aux échecs. Elle peut exécuter un type de tâche, mais pas les deux, alors que l'IA forte peut exécuter diverses fonctions, et éventuellement apprendre à résoudre de nouveaux problèmes. L'IA faible dépend de l'intervention humaine pour définir les paramètres de ses algorithmes d'apprentissage et fournir les données d'entraînement pertinentes pour garantir la précision. Si l'intervention humaine accélère la phase de croissance de l'IA forte, elle n'est pas nécessaire et, au fil du temps, elle développe une conscience semblable à celle de l'être humain au lieu de la simuler, comme l'IA faible. Les voitures autonomes et les assistants virtuels, comme Siri, sont des exemples d'IA faible.