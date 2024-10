Qu'est-ce que l'externalisation des ressources humaines ?

Les organisations sont confrontées à une plus grande complexité dans la gestion de leurs ressources humaines en raison des environnements de travail hybrides, de la protection accrue des employés et des difficultés inédites à retenir les employés les plus performants. Il s’agit d’un service particulièrement précieux pour les petites et moyennes entreprises qui ne disposent peut-être pas de suffisamment de ressources RH internes pour réaliser tout ce dont elles ont besoin pour répondre aux besoins des employés et de l’entreprise.

Libérer le personnel RH à temps plein pour qu'il se concentre sur les éléments les plus stratégiques de l'expérience employé est bénéfique à la fois pour les professionnels RH et pour les employés. Les responsables RH doivent s'approprier ce monde en constante évolution et identifier les domaines où ils peuvent externaliser certaines tâches.

Les cadres du service RH sont confrontés à un environnement en rapide transformation ; ils doivent déterminer quelles activités doivent être priorisées par les professionnels RH, lesquelles doivent être automatisées grâce à la technologie, et lesquelles peuvent être externalisées.

En confiant diverses missions de gestion (quotidiennes ou missions à long terme) à des ressources externes, les professionnels des RH peuvent se concentrer sur des éléments clés de l’expérience des employés de manière globale. Les organisations doivent réfléchir à la meilleure division du travail afin de gérer suffisamment d’activités en interne pour maintenir la culture d’entreprise souhaitée. Les responsables d’entreprise doivent y songer, car cela présente de nombreux avantages commerciaux.