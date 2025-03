L’histoire de l’intelligence artificielle

Dave Hampton et Caleb Chung créent Furby, le premier animal de compagnie robotique à grand succès28. Furby peut réagir au toucher, au son et à la lumière et « apprendre » à parler au fil du temps, en commençant par sa propre langue, le furbish, mais en intégrant de plus en plus d’anglais (ou l’une des langues dans lesquelles il était disponible) au fur et à mesure de ses interactions avec les utilisateurs. Sa capacité à imiter l’apprentissage et à interagir avec les utilisateurs en fait un précurseur des robots sociaux plus sophistiqués, mêlant robotique et divertissement pour la première fois dans un produit de grande consommation.

Yann LeCun, Yoshua Bengio et leurs collaborateurs publient des articles influents sur l’application des réseaux neuronaux à la reconnaissance de l’écriture manuscrite29. Leurs travaux portent sur l’utilisation des réseaux neuronaux convolutifs pour optimiser l’algorithme de rétropropagation, le rendant plus efficace pour l’entraînement des réseaux profonds. En affinant le processus de rétropropagation et en démontrant la puissance des CNN pour la reconnaissance d’images et de formes, les recherches de LeCun et Bengio ont ouvert la voie aux techniques modernes d’apprentissage profond utilisées dans un large éventail d’applications d’IA aujourd’hui.