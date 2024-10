En 2015, les objectifs de développement durable (ODD) ont remplacé les OMD. Les ODD définissaient dix-sept objectifs de durabilité et fixaient un programme mondial pour le développement durable dans l'espoir d'améliorer la qualité de vie et de bénéficier d'un avenir plus durable d'ici 2030. Bien que leur portée soit plus large, les ODD fixent des cibles spécifiques (169, pour être exact) avec des indicateurs uniques pour suivre les progrès. Avec leur adoption, les ODD ont marqué un changement de mentalité sociopolitique ; les ESG n'était plus un sujet de discussion mais un sujet qui pouvait (et devait) être mesuré.

Les investisseurs ont continué à exiger des entreprises des informations financières liées au climat. Les régulateurs ont donc répondu en imposant de nouvelles exigences en matière de reporting. Le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (TCFD) a été fondé en 2015 dans le but de fournir des normes en matière de divulgation d’information relative aux changements climatiques pour les institutions financières, ainsi que pour les entreprises et les investisseurs.

Plus tard, en 2017, un groupe de 140 PDG s’est réuni pour signer le Compact for Responsive and Responsible Leadership (le Compact) rédigé par le Forum économique mondial. Les signataires se sont engagés à travailler ensemble pour contribuer à la réalisation des ODD de l’ONU, un engagement qui sera mis à l’épreuve en 2020.

Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, de nombreux investisseurs craignaient que les entreprises renoncent à leurs initiatives ESG pour rester à flot. Bien que cela ait parfois été le cas, un fait intéressant a été constaté : les entreprises ayant de bonnes performances ESG semblaient mieux armées pour faire face à la pandémie, car elles avaient déjà pris en compte la possibilité d’une perturbation.3